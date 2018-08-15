استجابة للسيسي.. مصادر: يمكن تنازل البنوك عن أرباح تمويل قطاع الأعمال

البنك الأهلي المصري

محمد سالم



قال مسئولان لدى بنكى الأهلى ومصر –أكبر بنكين فى السوق المحلية من حيث الأصول– أنه يمكن منح تمويلات بتكلفتها بدون الحصول على أرباح لدعم خطة تعزيز أنشطة عدد من شركات قطاع الأعمال العام ووضعها مرة أخرى على خارطة الإنتاج المحلى.



يأتى ذلك فى إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، بدراسة مشاركة البنوك فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام عبر توفير التمويل اللازم بأسعار فائدة منخفضة.



وقال السيسى، خلال افتتاح مجمع بنى سويف الصناعى، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 120 شركة تحتاج ما يزيد عن 150 مليار جنيه للتطوير، وهذه الشركات قادرة على تحقيق التوازن المطلوب فى الأسواق إذا ما تحسن أداءها ووفرت سلعا ومنتجات تنافسية.



من جانبه، قال مسئول تنفيذى كبير بالبنك الأهلى، إن البنوك يمكنها خفض هامش الربح الذى تتقاضاه على التمويلات فى حالة شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن تسعير القروض يتم بناء على سعر مؤشر الكوريدور لدى البنك المركزى المصرى مضافا إليه هامش ربح البنك والذى يعكس درجة المخاطر وتكلفة الأموال وغيرها، مشيرا إلى أن "البنوك تحصل على هامش بين 2.5 – 3% على قروضها ويمكن خفضه إلى 1% أو أقل لمساعدة قطاع الأعمال العام".



أضاف فى تصريحات لـ"المال"، أن منح القروض بتكلفة أقل من الكوريدور يتطلب مبادرة خاصة من البنك المركزى كما هو فى حالة المشروعات الصغيرة التى تحصل على تمويلات بفائدة مدعمة 5 و 7%.



وذكر مسئول ببنك مصر أن البنوك الوطنية مثل مصرفه والبنك الأهلى يمكنها التنازل عن هامش الربح عن قروضها لشركات الأعمال العام التى بحاجة للتعويم، بينما خفضها عن ذلك يتطلب مبادرة من المركزى مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى وغيرها.



أوضح أن هناك شركات فى القطاع تحقق أرباح جيدة وبالتالى ليست بحاجة الى قروض منخفضة التكلفة، مشيرا الى أنه فى حالة تدشين مبادرة خاصة للقطاع فسيتم التعامل مع كل حالة على حدة ودراستها للتأكد من أن حصولها على سيولة جديدة من البنوك سيساعدها فى استعادة النشاط والعودة للإنتاج مرة أخرى.



وقال مصدر إن البنك المركزى يمكن أن يقوم بتفعيل مبادرة قروض الشركات المتوسطة والتى توقف عنها قبل شهور وكانت تمنح تمويلات بفوائد 12% كنوع من الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأكد رئيس الجمهورية خلال افتتاح مجمع بنى سويف على أن هناك فرصة كبيرة لتطوير قطاع الأعمال العام، وأنه يجب أن يتم اتخاذ مسار غير تقليدى لعمل الشركات.



وقال السيسى: "أنا بفكركم وبفكر نفسى وبفكر قطاع الأعمال، لو مشيت فى المسار التقليدي مش هتحل حاجة.. هذا القطاع لم يتقدم كما نتمنى رغم التغيير المستمر".



أضاف: "الشركات ديه لو قايمة مظبوط كل شركة منها تحل مسألة كبيرة أوى فى مصر فى الأغذية والغزل والحديد والصلب وغيرها، من حق ال 100 مليون مصرى إننا نعمل حاجتنا".