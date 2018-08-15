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وصول 12445 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة
الأربعاء 15 أغسطس 2018 09:01 م
الحجاج بعرفة
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الحجاج بعرفة
المال -خاص
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جميع الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية وصلوا إلى الاراضي السعودية استعداداً لأداء فريضةالحج حيث يبلغ إجمالي عددالحجاج إلى 12445 حاجاً منهم 11654 حاجا بمكة المكرمة و 791 حاجاً بالمدينة المنورة.
كما تتابع والي الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الاهلية حيث لم تسجل البعثة سوى حالة وفاة واحدة منذ بدء وصول الحجاج الى الاراضي السعودية وهي لحاج من محافظة الغربية بالاضافة لوجود حالة واحدة فقط محتجزة بأحد المستشفيات لحاج من محافظة المنيا يعاني من أزمة قلبية ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة له .
وفي سياق متصل، صرحت والي أنه تم اليوم تشكيل لجنة من بعثة وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لاستلام ومعاينة مخيمات الحجيج بعرفات ومنى لتوزيعها على المحافظات .
وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتسير الحج والعمرة ورئيس البعثة الرسمية لحج التضامن ان جميع المخيمات مكيفة ومزودة بمراوح وصوفابد مع التأكيد على توفير مواقف لسيارات نقل الحجيج لعرفات بجوار المخيمات .
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