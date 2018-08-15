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اقتصاد وأسواق
معهد التمويل الدولي : 5 دولارات السعر العادل لليرة التركية
الأربعاء 15 أغسطس 2018 08:51 م
الليرة التركية001
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الليرة التركية001
إعداد– عبد الغفور أحمد محسن
قال روبين بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، إن القيمة العادلة للليرة التركية، استنادًا إلى أساسيات الاقتصاد الكلي، تتراوح بين 5 و5.5 دولار.
وأوضح بروكس، خلال تصريحات صحفية نقلتها "رويترز"، أن الليرة التركية تتداول حاليًّا عند مستوى أقل بكثير من قيمتها العادلة، وأضاف أنها سترتفع في غضون العام أو العامين المقبلين حيث ستحسن وتيرة نمو الاقتصاد وستزيد الصادرات، مما يحسن توقعات ميزان المدفوعات في البلاد.
وكانت الليرة تتداول عند نحو 6.05 مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 7.24 دولار، الاثنين الماضي، وسط مخاوف السوق من عجز كبير في الحساب الجاري، ومعارضة الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع أسعار الفائدة ونزاع تجاري متزايد مع الولايات المتحدة.
وأكد بروكس أن القوى الأساسية لليرة التركية إيجابية، وتابع أن تحليلًا أعدّه المعهد أوضح أن الحساب الجاري يشهد تحسنًا ملحوظًا؛ لأن العملة رخيصة جدًّا بحيث إن الصادرات ستحصل على دفعة كبيرة.
تركيا
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