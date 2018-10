هبوط مؤشرات 4 بورصات عربية وصعود أبو ظبي

مؤشرات البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة دبى والرياض بنسب متواضعة



بينما صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية تصدرتها أبوظبى لتخالف الأداء الضعيف لأسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى التي هبطت متأثرة بمخاوف حول الاقتصاد التركي، مع تباطؤ النشاط في السوق قبل عطلة عيد الأضحى الأسبوع القادم.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة كسب نقطة واحدة فقط ليستقر عند 15357 ولكن خسائره هذا الأسبوع بلغت أكثر من 3 % حتى الآن.



وقفز مؤشر سوق مال أبوظبى العام حوالى 1.1 % ليسجل أكثر من 4886 نقطة بفضل صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 2.5 % وسعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2 %.



واستفاد بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قلة انكشافه على تركيا، واستمرار اهتمام المستثمرين بأسهمه بعد أن أعلن عن أرباح فصلية قوية حيث بلغت مكاسب سهمه 38 % منذ بداية العام ليصبح أحد أكبر الرابحين في مؤشر سوق الأسهم بالإمارة.



ولكن سعر سهم شركة دانة غاز هبط 2.6 % في المئة، بعد أن أعلنت شركة الطاقة أمس الثلاثاء عن هبوط قدره 14% في صافي ربح الربع الثاني من العام، مشيرة إلى نفقات استثنائية لإعادة هيكلة صكوك.



وارتفع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % ليتجاوز 4389 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليصعد إلى حوالى 1343 نقطة.



وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.8 % ليصل إلى حوالى 2818 نقطة بسبب خسائر لأسهم الشركات العقارية ومنها شركة داماك العقارية التى خسر سعر سهمها حوالى 1.4 % ليواصل خسائره من الجلسة السابقة، حينما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 46 % في أرباح الربع الماضى.



وهبط سعر سهم شركة إعمار العقارية ذو الثقل في السوق 1.6 % كما انخفض سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي 2.3 % مع استمرار قلق المستثمرين من اتفاقه في مايو الماضى على شراء دينيز بنك التركي في صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار.

وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4 % لينزل إلى حوالى 7866 نقطة فى بورصة الرياض ليواصل هبوط لأدنى مستوياته منذ أكثر من 3 شهور بسبب أسهم البنوك في تعاملات هزيلة قبل عطلة عيد الأضحى حيث ستكون معظم أسواق الأسهم الخليجية مغلقة الأسبوع القادم.



وسجلت أسهم القطاع المالي أداء ضعيفا، مع هبوط سعر سهم بنك الراجحي 1.2 % وسعر سهم مجموعة سامبا المالية 0.8 % .



ومع ذلك أكد بنك مورجان ستانلي الأمريكى في مذكرة إنه على الرغم من صعود محدود لأسهم البنوك السعودية إلا أنه يزال يفضل أسهم البنوك السعودية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة، مضيفا أن سهم مجموعة سامبا المالية هو سهمه المفضل ولاسيما أن البنوك السعودية لديها أموال وفيرة، وتحقق ربحية مرتفعة، وتدير النفقات بكفاءة عالية، وتخضع لتدقيقات مستمرة.



وخسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.5 % ليتراجع إلى حوالى 9592 نقطة نتيجة هبوط سعرى سهمي بنك الريان وشركة فودافون قطر بحوال 2 % لكل منهما.



وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة ظفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند حوالى 5372 نقطة ولكن انخفض سعر سهم بنك برقان 1.1 % بسبب المخاوف من انكشافه على تركيا. وقال البنك إن ربحيته لم تشهد تغيرا يذكر بسبب الهبوط الأخير في قيمة الليرة التركية.





