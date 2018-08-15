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سيـــاســة
السيسي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للسودان
الأربعاء 15 أغسطس 2018 08:19 م
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أ ش أ
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في السودان لمواجهة آثار السيول.
صرح بذلك اليوم الأربعاء، السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق اليوم،
قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن 22 تلميذا على الأقل لقوا حتفهم يوم الأربعاء عندما غرق مركب كان يقل أكثر من 40 شخصا أثناء عبوره نهر النيل في شمال السودان.
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