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بنـــوك
المركزى: بيع أذون خزانة بقيمة 610 ملايين يورو لمؤسسات محلية وأجنبية
الأربعاء 15 أغسطس 2018 08:02 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
المال -خاص
قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 610 ملايين يورو (690 مليون دولار) إلى مؤسسات مالية محلية وأجنبية في عطاء.
وتستحق الأذون السداد في 20 أغسطس 2019.
ويزيد الإقبال على أداوت الدين المحلية المصرية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدول
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