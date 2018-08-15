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رياضة
رسميا.. هاني رمزي مدربا عاما لمنتخب مصر
الأربعاء 15 أغسطس 2018 07:57 م
رسميا.. هاني رمزي مدربا عاما لمنتخب مصر
أخر الأخبار
رسميا.. هاني رمزي مدربا عاما لمنتخب مصر
علي المصري
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصر لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى ابو ريدة، اعتماد عقد المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى خافيير أجيرري، وتعيين هانى رمزى مدربا عاما للمنتخب، واستمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى، وتأجل اختيار الجهاز الطبى والإدارى لموعد لاحق.
من ناحية أخرى احتفل أعضاء المجلس بعيد ميلاد المهندس هاني أبوريدة، وذلك على هامش الجلسة المنعقدة حالياً للمجلس بمقر الاتحاد بالجزيرة.
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