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595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 596 جنيهاً
الأربعاء 15 أغسطس 2018 05:00 م
الذهب 99
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عمر سالم
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات -اليوم الأربعاء- تراجعاً، على خلفية انخفاض أسعار الذهب فى البورصة العالمية.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ "المال"، إن أسعار الذهب انخفضت خلال شهر أغسطس الجاري بشكل متتالي.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعاً سجل 596 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 598.
وسجل عيار 18 نحو 511 جنيهًا، وعيار 24 نحو 681 بدلاً من 684، وسجلت الأوقية 1188 دولارًا بدلاً من 1197.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4770 جنيهًا بدلاً من 4790.
وتوقع أن يستمر الذهب فى الانخفاض خلال الفترة الحالية، وذلك على خلفية الأزمة التركية وقيام تركيا ببيع جزء من الذهب الاحتياطي الخاص بها.
أسعار الذهب
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