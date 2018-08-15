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اقتصاد وأسواق
AIFA تتيح تقنية التحكم الذكي عن بعد للأجهزة المنزلية والالكترونية
الأربعاء 15 أغسطس 2018 03:58 م
تكنولوجيا المعلومات
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تكنولوجيا المعلومات
دعاء حسني
تطرح شركة "آي فا" المتخصصة في إيجاد الحلول الذكية للأجهزة والريموت كنترول، ابتكارًا جديدًا في عالم التحكم الذكي "ICONTRL"، والذي يمكن من التحكم عن بعد في العديد من الأجهزة المنزلية والالكترونية التلفزيونات العادية وأجهزة الاستقبال، وأجهزة تكييف الهواء وغيرها بواسطة الأشعة تحت الحمراء، مما يتيح للمستخدمين النهائيين التحكم في أجهزتهم عبر الهواتف الذكية أو مكبرات الصوت الذكية.
وتعد شركة "AIFA" من الشركات الصينية الكبري، وقد أنشأت عام 1993، وكان لها الريادة في تصنيع تصنيع التصميمات الخاصة بأجهزة التحكم عن بعد كالأجهزة اللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتدخل في تصنيع المنتجات للعديد من العلامات التجارية الكبرى، مثل: "SHARP ، Cobra ، Vivanco " وغيرها، إضافةً إلى بعض العلامات التجارية الشهيرة في أوروبا واليابان ومصر وتركيا، وتمتلك سلسلة من المتاجر والموزعين.
ويمكن نظام التحكم الذكي ICONTRL المستخدمين من اتخاذ الأوامر المباشرة عبر الإنترنت للأجهزة للتحكم بها، والذي يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الراحة والرفاهية.
وأشار إلى أن كل أسرة لديها أكثر من جهاز سواء تليفزيون أو ثلاجات أو مكيفات هواء، أو سخانات أو مراوح وغيرها، وكل جهاز به جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول )، ومن الممكن أن يصل عدد أجهزة الريموت في المنزل إلى 10 أجهزة أو أكثر، ولكن يوفر التطبيق المصاحب لـ I-Ctrl واجهة مركزية للتحكم في جميع الأجهزة الموجودة في البيت، مما يقلل متاعب العثور على أجهزة التحكم عن بعد لتشغيل وإيقاف الأجهزة.
ويعد النظام الذكي الجديد أكثر ملاءمة باستخدام الهاتف الذكي كجهاز تحكم من أي مكان في العالم لأنه صغير الحجم جدًا، ولأن ما نحمله طوال الوقت طالما يوجد هناك شبكة كما يسمح لك الهاتف الذكي بالتحكم في الأجهزة المنزلية من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى إمكانية برمجة الجهاز التحكم ICtrl مع جميع الأجهزة مسبقًا وتحديد أوقات تشغيل وايقاف الأجهزة المنزلية المختلفة والتحكم في صوت السماعات مما يعطي إيحاء من وجود أحد بالمنزل مما يقلل السطو عليه.
ويتم استخدام نظام I-Ctrl بداية من تحميل التطبيق الخاص به، والذي يعمل مع كل من أجهزة iOS و Android، مما يمكن من توصيل الأجهزة المنزلية، والبدء في التحكم بها باستخدام الهواتف المحمولة، وتقوم بدورها بتخزين قاعدة بيانات لأكثر من 1000 علامة تجارية إلكترونية، أو 95% من الأجهزة حول العالم.
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