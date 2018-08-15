طارق الملا جديد

نسمة بيومي وعمر سالم



أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك برنامج عمل متكامل يتم تنفيذه لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من ثروات مصر البترولية من خلال طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة، في إطار برنامج تحسين أداء أنشطة إنتاج البترول والغاز ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.



وأوضح الملا أن البرنامج أسفر عن تحقيق عدة اكتشافات للزيت الخام والغازات الطبيعية فى تراكيب جيولوجية جديدة، لتؤكد أن الصحراء الغربية لازالت منطقة واعدة مما يشجع على جذب شركات البترول العالمية لضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن استخدام المسح السيزمى بالتكنولوجيات الحديثة سيحدث تطورات هامة في عمليات استكشاف البترول والغاز بما يعظم الإنتاج والاحتياطيات.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2017/2018، بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ).



وشدد الملا على أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث واتباع أحدث المعايير العالمية في إجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف أنشطة الإنتاج والعمل على ترشيد معدلات الإنفاق العام، وتخفيض تكاليف الإنتاج لتعظيم الإيرادات وعلى أهمية تحسين معدلات الحفر لاستكشاف المزيد من الزيت الخام والغاز الطبيعى لزيادة الإنتاج والاحتياطى.



وأضاف أن إجمالى إنتاج منطقة الصحراء الغربية يُمثل 57% من إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً في منطقة الصحراء الغربية نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج باستخدام البنية الأساسية المتاحة بالمنطقة من شبكات خطوط أنابيب ومصانع معالجة، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذى يضاهى أجود أنواع الزيت الخام على المستوى العالمى.



واستعرض المهندس خالد موافى، رئيس الشركة نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام، ونجحت من خلال التعاون المثمر بين قطاع البترول والشريك الأجنبى المتمثل فى شركة أباتشى الأمريكية فى تحقيق 16 كشفًا بترولياً، وتم حفر 59 بئراً (49 بئراً منتجة للزيت الخام و7آبار منتجة للغاز و3 آبار لحقن المياه)، وتنفيذ 153 عملية إعادة إكمال آبار، و24 بئراً استكشافياً، ما ساهم فى تحقيق خطة الإنتاج من الزيت الخام بنسبة 110%، وإنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 99% والمتكثفات بنسبة 93% والبوتاجاز بنسبة 77%.