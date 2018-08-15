EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
البترول: 57% من إنتاج الزيت الخام من الصحراء الغربية
الأربعاء 15 أغسطس 2018 03:40 م
طارق الملا جديد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
طارق الملا يوقع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
وزير البترول يتفقد معمل تكرير الإسكندرية ويتابع توفير احتياجات السوق
طارق الملا جديد
نسمة بيومي وعمر سالم
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك برنامج عمل متكامل يتم تنفيذه لزيادة إنتاج الصحراء الغربية من ثروات مصر البترولية من خلال طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات بترولية جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة، في إطار برنامج تحسين أداء أنشطة إنتاج البترول والغاز ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأوضح الملا أن البرنامج أسفر عن تحقيق عدة اكتشافات للزيت الخام والغازات الطبيعية فى تراكيب جيولوجية جديدة، لتؤكد أن الصحراء الغربية لازالت منطقة واعدة مما يشجع على جذب شركات البترول العالمية لضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن استخدام المسح السيزمى بالتكنولوجيات الحديثة سيحدث تطورات هامة في عمليات استكشاف البترول والغاز بما يعظم الإنتاج والاحتياطيات.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2017/2018، بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ).
وشدد الملا على أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث واتباع أحدث المعايير العالمية في إجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف أنشطة الإنتاج والعمل على ترشيد معدلات الإنفاق العام، وتخفيض تكاليف الإنتاج لتعظيم الإيرادات وعلى أهمية تحسين معدلات الحفر لاستكشاف المزيد من الزيت الخام والغاز الطبيعى لزيادة الإنتاج والاحتياطى.
وأضاف أن إجمالى إنتاج منطقة الصحراء الغربية يُمثل 57% من إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً في منطقة الصحراء الغربية نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج باستخدام البنية الأساسية المتاحة بالمنطقة من شبكات خطوط أنابيب ومصانع معالجة، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذى يضاهى أجود أنواع الزيت الخام على المستوى العالمى.
واستعرض المهندس خالد موافى، رئيس الشركة نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام، ونجحت من خلال التعاون المثمر بين قطاع البترول والشريك الأجنبى المتمثل فى شركة أباتشى الأمريكية فى تحقيق 16 كشفًا بترولياً، وتم حفر 59 بئراً (49 بئراً منتجة للزيت الخام و7آبار منتجة للغاز و3 آبار لحقن المياه)، وتنفيذ 153 عملية إعادة إكمال آبار، و24 بئراً استكشافياً، ما ساهم فى تحقيق خطة الإنتاج من الزيت الخام بنسبة 110%، وإنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 99% والمتكثفات بنسبة 93% والبوتاجاز بنسبة 77%.
البترول
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا