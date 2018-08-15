أسعار التصدير تنمو بإيرادات موبكو إلى 3.9 مليار جنيه

شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو

مصطفى طلعت



كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، نمو الإيرادات 6.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل 3.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار الفترة المماثلة من 2017.



وذكرت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن نمو الإيرادات يعود في الأساس إلى زيادة كمية المبيعات من اليوريا المحلية 3.3 ألف طن، ويوريا التصدير 24.2 ألف طن، فضلاً عن زيادة متوسط أسعار التصدير عن الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأوضحت القوائم المالية، ارتفاع صافي ربح "موبكو" عن الفترة المذكورة بنسبة 26%، إلى 681 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 538 مليونًا بزيادة بلغت 142 مليون عن الفترة المماثلة.