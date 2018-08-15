EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أسعار التصدير تنمو بإيرادات موبكو إلى 3.9 مليار جنيه
الأربعاء 15 أغسطس 2018 02:30 م
شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو
أخر الأخبار
شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو
مصطفى طلعت
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، نمو الإيرادات 6.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل 3.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار الفترة المماثلة من 2017.
وذكرت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن نمو الإيرادات يعود في الأساس إلى زيادة كمية المبيعات من اليوريا المحلية 3.3 ألف طن، ويوريا التصدير 24.2 ألف طن، فضلاً عن زيادة متوسط أسعار التصدير عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت القوائم المالية، ارتفاع صافي ربح "موبكو" عن الفترة المذكورة بنسبة 26%، إلى 681 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 538 مليونًا بزيادة بلغت 142 مليون عن الفترة المماثلة.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا