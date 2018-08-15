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بنـــوك
البنك الأهلى يحصل على 100 مليون جنيه من جهاز المشروعات
الأربعاء 15 أغسطس 2018 02:18 م
البنك الأهلى المصرى
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البنك الأهلى المصرى
جامع: توقيع قرضين بـ 170مليون جنيه مع المصرف والزراعى بعد العيد
أحمد الدسوقى
حصل البنك الأهلى المصرى على قرض بقيمة 100 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإعادة إقراضها لـ SMEs.
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريح للمال على هامش توقيع بروتوكول مع شركة اى فاينانس لادارة منصة المشروعات الصغيرة، إن الاهلى يستحوذ على النسبة الاكبر من التمويلات الموجهة للقطاع المصرفى.
واشارت الى أن الجهاز سيوقع بعد العيد قرضين بقيمة 170 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة مع بنكى المصرف المتحد والزراعى بواقع 120 مليون للأول و50 مليونا للثانى.
وفى سياق متصل، لفتت جامع الى أنه سيتم توقيع عقدين للمتناهى الصغر مع بنكى مصر والقاهرة خلال الأيام المقبلة.
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