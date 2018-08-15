البنك الأهلى يحصل على 100 مليون جنيه من جهاز المشروعات

البنك الأهلى المصرى



جامع: توقيع قرضين بـ 170مليون جنيه مع المصرف والزراعى بعد العيد



أحمد الدسوقى



حصل البنك الأهلى المصرى على قرض بقيمة 100 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإعادة إقراضها لـ SMEs.



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريح للمال على هامش توقيع بروتوكول مع شركة اى فاينانس لادارة منصة المشروعات الصغيرة، إن الاهلى يستحوذ على النسبة الاكبر من التمويلات الموجهة للقطاع المصرفى.



واشارت الى أن الجهاز سيوقع بعد العيد قرضين بقيمة 170 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة مع بنكى المصرف المتحد والزراعى بواقع 120 مليون للأول و50 مليونا للثانى.



وفى سياق متصل، لفتت جامع الى أنه سيتم توقيع عقدين للمتناهى الصغر مع بنكى مصر والقاهرة خلال الأيام المقبلة.











