الكهرباء تعرض تلبية احتياجات أنجولا من الطاقة

محمد شاكر 555669

عمر سالم



استقبل، مساء أمس الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد Joao Baptista Borges وزير الطاقة والمياه الأنجولى، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.



وأوضح شاكر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية الأنجولية المتميزة، وأنه تم، خلال اللقاء، استعراض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.



وأبدى الدكتور شاكر استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة أنجولا وتلبية احتياجات الجانب الأنجولى وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية لدولة أنجولا فى جميع المجالات، ومنها مجال الكهرباء، وأن كل إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى أنجولا.



وأوضح: "أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائى بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة".



وتضمنت مذكرة التفاهم عددًا من المجالات، من بينها تقديم الجانب المصرى المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة ونظام الهجين (شمسي– ديزل) لزيادة الإمداد بالكهرباء بدولة أنجولا، تبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات (إنتاج– نقل- توزيع) الكهرباء والطاقة المتجددة، إعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.



بالإضافة إلى تأهيل محطات توليد الكهرباء (الحرارية والمائية)، والتعاون في مجال البحث والتطوير من أجل الدفع بصناعة الطاقة المتجددة.



وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا تنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية خاصة في مجالات تقليل الفقد وترشيد وكفاءة الطاقة، ودعم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء الانجولي وهيكلة أسعار تعريفة الكهرباء، واتفاقيات شراء الطاقة، والعدادات مسبقة الدفع والشبكات الذكية، تخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة (التقليدية– المتجددة) ونقل وتوزيع الكهرباء، وتشغيل وصيانة المحطات وشبكات النقل وتوزيع، وكذلك نماذج وآليات مشاركة القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص (المصري والأنجولي) للاستثمار في مجال التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة عالية الكفاءة، وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية.



وفى نهاية اللقاء أشاد Joao Baptista Borges الوزير الأنجولى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات، كما أشاد بإمكانيات التصنيع المحلى والتى قد تعرف عليها من خلال عدد من الزيارات الميدانية التى قام بها خلال زيارته لمصر لمصانع التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تضمنت الزيارة لبعض المعالم السياحية والثقافية على أرض مصر.



وأعرب Joao Baptista Borgesعن رغبة بلاده فى الإستفادة من خبرات قطاع الكهرباء والطاقة المصرى، سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفنى أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات على أرض بلاده، موضحًا أنه سيتم توفير كل التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بأنجولا.



جدير بالذكر أنه تمت زيارة لوفد رفيع المستوي من قطاع الطاقة الأنجولي لمصر خلال الفترة من 8- 12 أبريل 2018، وتم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحديد مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.



وتأتى مثل هذه اللقاءات تفعيلًا لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق النفع لكل الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.