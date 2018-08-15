السيسى يمهل الحكومة 3 شهور لوضع خريطة لتطوير شركات قطاع الأعمال

عبد الفتاح السيسى



أحمد صبرى



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنوك بالمساهمة فى تطوير شركات قطاع الأعمال من خلال قروض ذات فائدة قليلة مؤكدا أنه من الضرورى مساهمة البنوك الوطنية فى حل مشكلة حسائر وتطوير تلك الشركات.



وطالب فى كلمة له لافتتاح بعض المشروعات القومية ببنى سويف أنه يريد خلال 3 شهور الانتهاء من وضع خطة وخريطة كاملة لتطوير شركات القطاع بمشاركة جميع الوزارات المعنية وعرضها عليه لاتخاذ قرار بشأنها.





