السيسي: شركات قطاع الأعمال تستطيع قيادة مصر للتنمية

السيسي جلسة أسال الرئيس

أحمد صبرى:



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن شركات قطاع الأعمال تستطيع قيادة قاطرة مصر للتنمية إذا تم تطويرها وإصلاحها وتحتاج إلى جرأة فى اتخاذ القراراتن مشيرا إلى أنه من الممكن أن توفر الدولة المبالغ التى تحتاجها والتى تقدر بـ150مليار جنيه.



وأضاف فى كلمة له لافتتاح بعض المشروعات القومية ببنى سويف، إحنا معندناش وقت إذا مشينا بالمسار التقليدى مش هنحل مشاكنا خلال 6 سنوات، إزاى هنحل مشاكل 121 شركة قطاع أعمال، مفيش تقدم حصل بتغير المسؤولين، لو كل شركة قايمة كويس كل شركة هتحل مشكلة وهتلبى مطالبنا.