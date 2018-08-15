22 بنكا تتيح الإيداع عبر «ATM»

لا سقف لدى «التعمير والإسكان» و«أبوظبى الأول».. و120 ورقة فى المرة الواحدة لدى «CIB» و100 لبنك مصر

هبة حامد:





يسمح ما يقرب من 22 بنكا فى السوق المحلية لعملائه بإمكانية إيداع الأموال عبر ماكينات الصراف الآلى ATM، فى خطوة تستهدف من خلالها تخفيف الضغط على الفروع وتقليص تكلفة التشغيل، وتحسين العوائد للمساهمة فى ملف الشمول المالى، عبر إتاحة الخدمات المالية للعملاء بتكلفة مقبولة.

تضم القائمة حسب مسح أجرته «المال»، البنك الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، وبلوم، والعربى الأفريقى، الإسكندرية، والمصرف المتحد، وSAIB، وكريدى أجريكول، وقطر الوطنى الأهلى، والكويت الوطنى، وأبو ظبى الأول، والتعمير والإسكان، والأهلى المتحد، والأهلى اليونانى، والقاهرة، والمشرق الإماراتى، وأبو ظبى الإسلامى، وعودة، وHSBC، وفيصل، والعربى، والإمارات دبى. فيما لا يضع بنكا «التعمير والإسكان» و«أبو ظبى الأول» حدودًا للإيداع من ناحية القيمة، أو عدد الأوراق التى يمكن قبولها، بينما تصل إلى 120 ورقة بحد أقصى 24 ألف جنيه، بالبنك التجارى الدولى، و100 ورقة بحد أقصى 20000 جنيه فى بنك مصر.





تعكف البنوك على اتخاذ إجراءات تسمح للعملاء بتنفيذ تعاملاتهم المصرفية من خارج الفروع، سواء عبر محفظة الهاتف الإلكترونية، أو الموبايل، والإنترنت البنكى، وماكينات الصراف الآلى، التى أصبح بعضها يتيح إمكانية التواصل المباشر مع خدمة العملاء دون الذهاب للفروع.

شمل مسح المال أيضا الحدود التى تتيحها البنوك أمام العملاء للسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى عبر البطاقات الإلكترونية للخصم والائتمان.





جاء بنك القاهرة والاستثمار العربى من البنوك الأعلى قيمة للسحب من ماكينات الصراف الآلى بقيمة 20000 جنيه يوميًا، من بطاقات الخصم، فى المرتبة الثانية بنوك، المشرق وHSBC، وعوده، بقيمة 15000 يوميًا.