«NIO» الصينية تطرح أسهمها بالبورصة الأمريكية لتمويل موديلاتها الجديدة

سيارة مرسيدس بنز



خالد بدر الدين



أعلنت شركة نيو NIO الصينية للسيارات الكهربائية، التى تدعمها شركة تينسينت هولدينج الصينية للتكنولوجيا، هذا الأسبوع، طرح أسهمها الأمريكية فى اكتتاب عام ببورصة نيويورك؛ لجمع حوالى 1.8 مليار دولار لتطوير موديلات كهربائية ومنافسة شركات السيارات الأجنبية، ولا سيما تيسلا الأمريكية ومرسيدس الألمانية، بعد أن قدمت طلبًا بذلك للجنة الأمريكية للأوراق المالية وأسعار الصرف، والتى يجب أن توافق على هذا الطرح.



ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة نيو، التى أسسها الملياردير الصينى ويليام لى منذ عام 2014 مع شركات أخرى متخصصة فى السيارات الكهربائية، تبحث عن تمويلات واستثمارات جديدة لتطوير منتجات مبتكرة، منها سيارات ذاتية القيادة وتكنولوجيات البطاريات الكهربائية التى تدعمها حكومة الصين.



وكانت شركة نيو قد أعلنت، الشهر الماضى، أنها تكبدت، خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام، خسائر صافية بلغت حوالى 502.6 مليون دولار، بعد أن هوت إيراداتها إلى حوالى 6.95 مليون دولار فقط، رغم أنها بدأت فى يونيو الماضى طرح موديلاتها الجديدة ES8 للسيارات الكهربائية من طراز SUV الرياضية متعددة الأغراض، والتى تتسع لسبعة ركاب، وتنافس سيارات تيسلا المعروفة باسم موديل إكس؛ بفضل سعرها الأرخص بكثير.



كما تعتزم شركة نيو طرح سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض والأرخص من الموديلات الأجنبية التى تباع فى الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم، باسم ES6 مع نهاية العام الحالى، لدرجة أنها باعت فى يوليو الماضى فقط 481 وحدة من موديلات ES8، وتلقّت حجوزات من حوالى 17 ألف عميل، منهم 4989 عميلًا وافقوا على عدم استرداد الدفعة المقدَّمة التى سدّدوها فى حال تغيير رأيهم وعدم الاستمرار فى عملية الشراء، مما يشير إلى أنهم يريدون الحصول على هذه السيارة بأى وسيلة.ِ



وتستهدف حكومة بكين، التى بدأت تصنيع السيارات الكهربائية منذ عام 2009، أن تصبح شركات السيارات الكهربائية الصينية من كبرى الشركات فى العالم بصناعات التكنولوجيا المتقدمة وتوفير الطاقة المتجددة، كما تسعى للحد من الانبعاثات الكربونية التى تمتلئ بها مُدُنها الصناعية وتنتشر فيها كالضباب الرمادي.



واتجهت شركات السيارات الكهربائية الصينية الجديدة مثل WM موتور تكنولوجيا وإكسبينج موتور لجمع مليارات الدولارات من كبار المستثمرين، ومنهم عملاق التكنولوجيا شركة على بابا هولدينجز، أكبر مجموعة لمبيعات التجزئة بالصين، وشركة بايدو أكبر محرك بحثى فى الصين على الإنترنت وأيضًا شركة تينسينت.



كما تحالفت شركة نيو مع شركات صينية ضخمة فى طرح أسهمها للبيع ببورصات نيويورك، هذا العام، رغم التوترات التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين بسبب رفع الرسوم الجمركية من الطرفين، مما أدى لزعزعة استقرار الأسواق العالمية وتغيير معالم الحركة التجارية على مستوى العالم.



وتقول شركة نيو إن بيع أسهمها فى اكتتاب عام بحوالى 1.8 مليار دولار سيتفوق على اكتتاب شركة بيندودو لمبيعات التجزئة الأونلاين والذى بلغ 1.63 مليار دولار ليصبح ثانى أكبر اكتتاب لشركة صينية فى البورصات الأمريكية، هذا العام حتى الآن بعد اكتتاب شركة إيكياى الصينية لخدمات الفيديو، والتى باعت فى مارس الماضى أسهمها بحوالى 2.42 مليار دولار فى بورصة ناسداك الأمريكية.



وتراهن شركة نينو- التى كانت تعرف فى البداية باسم نيكست EV وإحدى الشركات التى لقيت دعمًا من الحكومة الصينية ومن شركات كبيرة مثل هيلهاوس كابيتال وسيكوايا كابيتال لإنتاج سيارات كهربائية للاستفادة من السوق المحلية الضخمة- على منافسة شركات عالمية مثل تيسلا الأمريكية، أكبر منتجة سيارات كهربائية فى العالم.



وقال ييل زانج، رئيس شركة أوتوموتيف فورسايت لاستشارات أسواق السيارات بمدينة شنغهاى، إن شركة نيو بدأت الاكتتاب مبكرًا رغم أن صناعة السيارات الكهربائية والطاقة الجديدة ما زالت فى بدايتها، لكنها تدرك أن هناك ماراثونًا يتنافس فيه العديد من كبرى الشركات العالمية من معظم الدول المتقدمة، ولا سيما ألمانيا واليابان وأمريكا.



وأدرجت أيضًا شركات صينية عديدة أسهمها فى البورصات الأمريكية؛ لجمع تمويلات ضخمة وجديدة، منها شركة جريت وول موتور للسيارات، ومجموعة كاندى للتكنولوجيا.



وتستهدف شركة نيو من بيع الأسهم توفير تمويلات لأنشطة البحوث والتطوير للتكنولوجيا والمنتجات الكهربائية وكذلك للتسويق وإنشاء مصانع ومحطات للشحن الكهربائى.



واستعانت شركة نيو ببنوك أمريكية وعالمية لترتيب عملية الطرح، ومنها بنوك أمريكا ميريل لينش وسيتى جروب وجولدمان ساكس ومورجان ستانلى الأمريكية وكريدى سويس و UBS السويسريان وديوتش بنك الألمانى.