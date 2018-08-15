إلى أين تتجه الطروحات الخاصة المتزامنة مع البرنامج الحكومى؟!

محمد ماهر برايم



أسماء السيد



تستقبل السوق المحلية، قبل نهاية العام الحالى، مجموعة من الطروحات الخاصة والعامة، بالتزامن مع بدء تنفيذ طروحات أول 5 شركات ضمن البرنامج الحكومى، الأمر الذى دفع للتساؤل عن إمكانية تأثر فرص نجاح اكتتابات القطاع الخاص فى مواجهة نظيرتها العامة، من عدمه.



يُذكر أن عدة شركات خاصة تخطط للطرح فى العام الحالى، من بينها ثروة كابيتال، والقاهرة للاستثمار، والجيزة للغزل، وحسن علام للمقاولات.



يؤكد الخبراء انعدام التأثير السلبى متبنيين نظرة إيجابية لها تأتى بدافع من استقطاب الشركات الحكومية شرائح أجنبية جديدة تخدم نظيرتها، موضحين أن السوق بحاجة لشرائح عدة من الشركات الجديدة بمختلف القطاعات، سواء حكومية أو خاصة.



ولفتوا إلى أن نجاح الطرح الخاص يأتى بدعم مجموعة من العوامل، يتمثل أهمها فى التسعير ووضع الشركة والقطاع المدرجة تحت مظلته، مُبدين تفاؤلهم بشأن الطروحات كافة خلال الفترة المقبلة.



بدايةً قالت نهى غزالى، العضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتابات بشركة »فاروس القابضة»، إن سوق المال تحتاج لقيد شركات كثيرة خلال الفترة المقبلة؛ لكونها تواجه نقص البضاعة المعروضة حاليًّا فى ظل عدم تمثيل قطاعات بشكل كاف.



وأضافت أن السوق على مقدرة لاستقبال مجموعة من الطروحات الجديدة الممثلة من قطاعات مختلفة وتعمل فى مجالات جديدة، سواء أكانت تندرج تحت مظلة القطاع العام أو الخاص.



واستبعدت نهى وجود أى تأثيرات سلبية من قِبل الطروحات الحكومية على نظيراتها من القطاع الخاص، التى من المتوقع أن يتزامنا، موضحة أن آخر طروحات شهدتها السوق تمّت تغطيتها بشكل جيد، مما يوضح أن هناك طلبًا على الأسهم المطروحة.



وأشارت إلى أن الاختلاف ليس فى كون شركة عامة وأخرى خاصة، وإنما فى مدى قوة الشركة وتوافر السيولة، وإلى أى قطاع تنتمى ومدى الكفاءة بصفة عامة، موضحة أن بنوك الاستثمار عليها دور فى مساعدة الشركات على تحقيق مستهدفها من الطرح.



وفسرت أن مدير الطرح يقوم بالتعاون مع إدارة الشركة ببلورة طريقة الطرح وكيفية الترويج ومقابلة المستثمرين.



فى السياق نفسه استبعد محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة إتش سى للاستثمارات المالية، وجود أى تأثير من قبل أيٍّ من الفصيلين على بعضهما، موضحًا أن الطروحات، سواء أكانت من قطاع خاص أو عام، فهى فى النهاية من وجهة نظر المستثمر طرح كأيّ طرح تحكمه عدة عوامل تسهم فى نجاحه أو فشله.



وأكد أن فكرة التزامن حتى الفترة الراهنة أمر غير محسوم، إذ إن بعض الشركات الخاصة تضطر وفقًا لظروف خاصة بها لتأجيل طرحها لعدة أشهر، كما أن جميع الطروحات التى أعلنت، سواء عامة أو غير ذلك، يفصلها أشهر عن غيرها.



ونوه بقدرة السوق المحلية على استقبال عدد كبير من الطروحات، وهذا يتضح فى نجاح جميع الطروحات التى شهدتها الفترة اﻷخيرة.



وأوضح أن نجاح الطروحات يختلف من شركة أخرى وفقًا لمميزات وفرص الجذب المتاحة بها للمستثمر.



وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن السوق المحلية واعدة وقادرة على استيعاب مزيد من الطروحات، سواء من قِبل القطاع العام أو غيره.



وأضاف أن فكرة التزامن بين الطروحات العامة ونظيرتها تُعد غير مؤثرة، فليس من المتوقع أن تجذب الطروحات الحكومية الشريحة اﻷكبر على سبيل المثال دون غيرها.



وأوضح أنه فى التسعينيات كانت السوق المحلية تشهد العديد من الطروحات، وكانت تستقبلها، مشيرًا إلى أن ما يحدث خلال الفترة الراهنة أشبه بإعادة المواقف من جديد.



وتابع أن نجاح الطرح، وتحديدًا الخاص، يعتمد بشكل أكبر على التسعير بحيث يأتى مواتيًا لوضع السوق حاليًّا، إضافة إلى وضع القطاع الذى تنتمى الشركة إليه، فإن كان من القطاعات الاستراتيجية المهمة ستلقى شركته نجاحًا كبير، والعكس، إضافة إلى توقعات معدلات النمو.



وقال عمرو الشنيطى، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة مالتيبلز للاستشارات المالية، إن نجاح الطروحات الخاصة يأتى وفقًا لعدة عوامل، أولها وأهمها التسعير وتوقيت الطرح، وآلية تطبيق الطرح.



وأضاف أن السوق بحاجة لاستقبال شريحة من الطروحات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الشريحة التى أعلنت طرحها فى البورصة من القطاع الخاص تُعد شركات كبيرة وذات قيمة، كما أن الشريحة الأولى من القطاع العام لا خلاف عليها.



وتابع: أن الشركات الحكومية تتداول فى البورصة منذ فترات بعيدة، ونشاطها واضح، إذ إن المستثمر لا يحتاج برهانًا لإثبات قوتها.



وتوقّع الشنيطى أن تسهم الطروحات الحكومية فى نجاح نظيرتها من خلال اجتذاب مجموعة من المستثمرين الجُدد، ومن ثم تسهم فى الطروحات المقبلة، كما أنها ستعمل على إحياء السوق المصرية كافة.



وأعلنت «ثروة كابيتال» طرح جزء من أسهمها خلال سبتمبر المقبل، إضافة إلى شركتى «القاهرة للاستثمار» و «حسن علام» خلال أكتوبر.



كانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا الشريحة اﻷولى لبرنامج الطروحات العامة خلال الربع اﻷخير من العام الحالى، على أن تبدأ بشركتى «الشرقية للدخان» و «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، إلى جانب شركة «الإسكندرية للزيوت المعدنية» و «اﻹسكندرية لتداول الحاويات» و «أبو قير للأسمدة.