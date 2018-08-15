«روتس» تعتزم ضخ 5 ملايين جنيه استثمارات خلال 2019

الشاى



المال ـ خاص



تعتزم شركة روتس للمنتجات الطبيعية ضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين جنيه بشكل تدريجى خلال العام المقبل، لإضافة مجموعة من خطوط الإنتاج الجديدة.قال محمد علاء، العضو المنتدب ورئيس مجلس اﻹدارة بروتس، إن شركته تسير وفقًا لخطة إستراتيجية تستهدف من خلالها إضافة باقة من المنتجات الجديدة لأصناف الشركة الحالية والتى تصل لـ28 منتجًا.



وأضاف أن شركته تنوى ضح استثمارات بقيمة 5 ملايين جنيه ﻹضافة 3 خطوط إنتاج تبدأ بخط للشاى بقيمة 2 مليون، وتتدرج مع منتجات أخرى - رفض اﻹفصاح عنها - حتى نهاية العام المقبل.



وكشف فى تصريحات خاصة لـ”المال “، عن اعتزام شركته اختراق أسواق تصديرية جديدة بدول روسيا واليابان وأمريكا، لرفع حصتها التصديرية إلى %50 من إجمالى منتجات الشركة مقابل %5 فقط خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن شركته تصدر حاليًا للسعودية والبحرين فقط.

ولفت إلى أن شركته تمتلك مصنعًا واحدًا فقط بمنطقة المنصورية مُقاما على مساحة 1400 متر ويحوى حاليًا 6 خطوط إنتاج، ويبلغ رأسمالها الحالى 5 ملايين جنيه.



وتعمل “روتس” فى مجال تصنيع وإنتاج وتعبئة منتجات اﻷعشاب الطبيعية كالنعناع والكركادية والتفاح بالقرفة والليمون بالزنجبيل، وتم تأسيسها خلال عام 2011 وتؤول ملكيتها بنسبة %50 لمحمد علاء، المساهم الرئيسى وتتقسم النسبة اأخرى بين باقى أفراد عائلته.