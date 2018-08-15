مدبولي: 60 مشروعا لتجديد خطوط مياه الشرب بالدقهلية

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، إنه تم تنفيذ 60 مشروعا لإحلال وتجديد وتنفيذ خطوط مياه الشرب، بالمراكز المختلفة في محافظة الدقهلية، في إطار جهود الشركة للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، وتحسين ضغوط المياه.



وقال المهندس عزت إبراهيم الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إن بمركز ومدينة السنبلاوين، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط المياه من مدينة السنبلاوين حتى منشأة جبران، بتكلفة 4 ملايين جنيه، لخدمة 12 ألف نسمة بمناطق (منشأة جبران – برج نور العرب – العزب التابعة)، ومشروع تنفيذ خط مياه من البلامون حتى القاسمى بطول 2650 م، ومن القاسمى حتى العزاوى والبشنين بطول 1750 م، بتكلفة 3.85 مليون جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة بمناطق (القاسمى – العزاوى – البشنين).



وأضاف في مشروع إحلال وتجديد خط مياه بشارع بورسعيد بمدينة السنبلاوين بطول 1300 م، بتكلفة 900 ألف جنيه، لخدمة 15 ألف نسمة بشارع بورسعيد بمدينة السنبلاوين، ومشروع إحلال وتجديد عدايات الصلب بمدينة السنبلاوين، بتكلفة 700 ألف جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بالأحياء الموجودة بأطراف مدينة السنبلاوين.



وتابع: "فى مركز أجا، تم تنفيذ مشروع إنشاء خطوط مياه بقرى المركز، بتكلفة 431 ألف جنيه، لخدمة 170 ألف نسمة ببعض المناطق المستحدثة بقرى مركز أجا، ومشروع إحلال وتجديد خطوط مياه مدينة وقرى المركز، بتكلفة 500 ألف جنيه، لخدمة 50 ألف نسمة بمناطق (ميت فضالة – اللاوندى – البيلوق)، ومشروع إحلال وتجديد آبار إرتوازية بقرية شبراويش، بتكلفة 500 ألف جنيه، لخدمة 25 ألف نسمة بمناطق (قرية شبراويش – البساتين – السلامية)، ومشروع إحلال وتجديد آبار إرتوازية بقرية فيشابنا، بتكلفة 450 ألف جنيه، لخدمة 12 ألف نسمة بمناطق بقرية فيشابنا، ومشروع إحلال وتجديد آبار إرتوازية بقرية صهرجت الصغرى، بتكلفة 450 ألف جنيه، لخدمة 32 ألف نسمة بمناطق (صهرجت الصغرى – كفر السيد على)".



وزاد: "فى منطقة المنزلة والجمالية، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه العامرة / ابوالأخضر، بطول 10 كم، وإعادة تأهيل رافع مياه العامرة بمركز المنزلة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، لخدمة 35 ألف نسمة بمنطقة ابوالأخضر بمركز المنزلة، ومشروع إحلال وتجديد خط المياه المغذى لقرى "العزيزة، الشبول، الأحمدية، السحاروة، الرودة، العربان، أولاد ناصر"، بطول 3300 م، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، لخدمة 50 ألف نسمة بتلك القرى، ومشروع إحلال وتجديد وتنفيذ شبكات مياه بقرية الهيشة بمركز الجمالية (مشروع القرى الأكثر احتياجا)، بتكلفة 8 ملايين جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بمناطق (قرية الهيشة بمركز الجمالية – التجمعات السكنية على 5 ترع و5 مصارف مُغذاة من ترعة الأحمدية التابعة لمركز المنزلة)، ومشروع إحلال وتجديد خط المياه المُغذى لعزب ترعة راضى بإسكندرية الجديدة بمركز الجمالية، بتكلفة مليون جنيه، لخدمة 8 آلاف نسمة بمناطق (العزب الموجودة بجانبى ترعة راضى – السكة الوسطى بإسكندرية الجديدة).



واستكمل: "مشروع إحلال وتجديد خط مياه لتغذية نهاية ليسا الجمالية، بتكلفة 800 ألف جنيه، لخدمة 21 ألف نسمة بـ12 عزبة بليسا الجمالية، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه الشارع الرئيسى أمام مستشفى المنزلة، بتكلفة 400 ألف جنيه، لخدمة 8 آلاف نسمة بالجزء الأخير من مدينة المنزلة، ومشروع إحلال وتجديد عدايات الصلب بمركزى المنزلة والجمالية، بتكلفة 700 ألف جنيه، لخدمة 50 ألف نسمة بمناطق (قرى: الرودة، والسحاروة، والشبول، بالمنزلة – عزب ليسا الجمالية، وإسكندرية الجديدة)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه العكرة المُغذى لمحطات مياه مصر الجديدة بالجمالية، بتكلفة 400 ألف جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة بمناطق (مصر الجديدة، وابوالأخضر، وكوبرى مشة، بمركز المنزلة – بعض عزب جنوب الجمالية)، وفى مركز ومدينة المنصورة، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه لتغذية قرى بدين وشبرا بدين، بطول 1350 م، بتكلفة 900 ألف جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة بمناطق (قرى بدين – شبرا بدين – ديبو عوام)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه من بداية الشرقاوية حتى محلة الدمنة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، لخدمة 100 ألف نسمة بقرى (ميت مزاح – ميت فاتك – سرسو – كرم والنزهة – الريدانية – سلامون – شها)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه "ميت مزاح، عزبة شديد، النزهة"، بتكلفة 500 ألف جنيه، لخدمة 16 ألف نسمة بعزب (شديد – النزهة – كرم – ميت مزاح)، ومشروع إحلال وتجديد خطوط مياه بمدينة المنصورة، بتكلفة 700 ألف جنيه، لخدمة 100 ألف نسمة بمناطق (حى الجامعة – تقسيم سامية الجمل – منطقة سندوب – منطقة مستشفى الصدر).



كما تم تنفيذ مشروع مد وتدعيم خطوط مياه بمركز ومدينة المنصورة، بتكلفة 400 ألف جنيه، لخدمة 70 ألف نسمة بمناطق (قرى أويش الحجر – جديدة الهالة – مركز المنصورة، ومناطق المجزر وسندوب ومستشفى الصدر، ومدينة المنصورة)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه ميت بدر خميس، بتكلفة 950 ألف جنيه، لخدمة 14 ألف نسمة بقرية ميت بدر خميس، ومشروع إحلال وتجديد خط طرد محطة مياه منية محل الدمنة، بتكلفة 500 ألف جنيه، لخدمة 18 ألف نسمة بمناطق (منية محلة دمنة – كفر العلو)، ومشروع إحلال وتجديد خط طرد محطة مياه محل الدمنة، بتكلفة 75 ألف جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة بمدينة محلة دمنة، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه بشارع المصرف عزبة الشال بمدينة المنصورة، بتكلفة 1.1 مليون جنيه، لخدمة 35 ألف نسمة بمناطق (عزبة الشال – شارع المصرف).



وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية، إلى أنه فى مركز ومدينة بلقاس، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بشركة بسنديلة من الحاج دياسطى حتى عزبة إبراهيم الشربينى وحلاوة الكبرى، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة بمناطق (عزبة إبراهيم الشربينى – قرية حلاوة الكبرى – قرية منشأة بسنديلة)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه ابومنسى، والمقلوبة، بتكلفة 700 ألف جنيه، لخدمة 12 ألف نسمة بقريتى (ابومنسى – المقلوبة)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه بلقاس، السماحية، وبلقاس، عزبة شرف، بتكلفة مليون جنيه، لخدمة 25 ألف نسمة بمناطق (قرية السماحية الكبرى – عزبة شرف بمدية بلقاس)، ومشروع إحلال وتجديد خطوط مياه قرية 26 حفير شهاب الدين، بتكلفة 600 ألف جنيه، لخدمة 3 آلاف نسمة بالقرية.



كما تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه من كوبرى عمار حتى رافع الدمايرة، بتكلفة مليون جنيه، لخدمة 3 آلاف نسمة بالمشروعات والعزب الواقعة على طريق جمصة ابتداءً من كوبرى عمار - الدمايرة، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه القطنة، مستعمرة الجزائر، الموارث، بتكلفة 1.1 مليون جنيه، لخدمة 8 آلاف نسمة بمناطق (القطنة – مستعمرة الجزائر – الموارث – شمال الجزائر)، ومشروع إنشاء خط مياه زيان، ورافع زيان، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، لخدمة 16 ألف نسمة بقرية زيان، وفى منطقة جمصة، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه بمناطق (الأندلس، والعاشر، وبن لقمان)، بتكلفة 500 ألف جنيه، لخدمة 6 آلاف نسمة بمدينة جمصة، ومشروع إحلال وتجديد محابس ووحدات رافع مياه عثمان والكباس، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة جمصة، وفى منطقة دكرنس، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه من المحمودية حتى عزبة الصايغ، ورافعى المحمودية ورشدى، بتكلفة 2 مليون جنيه، لخدمة 100 ألف نسمة بمناطق (عزبة الصايغ – عزبة الباز – عزبة عدلى – عزبة السلام – عزبة رشدى – قرية عرب زيدان).



وتم تنفيذ أيضا مشروع إحلال وتجديد رافع ابوطه بمنشأة عبدالرحمن، وتنفيذ شبكات مياه بقرية ابوطه والعزب التابعة لها بمشروع القرى الأكثر احتياجاً، بتكلفة 5 ملايين جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بمناطق (قرية ابوطه – ام حمدان – حماد – سعد قاسم)، ومشروع تنفيذ خط مياه لتغذية عزب ابوالروس، وتوفيق، والبياع، بتكلفة مليون جنيه، لخدمة 25 ألف نسمة بعزب (ابوالروس – عاصم – البياع – توفيق – الناصرة)، ومشروع تنفيذ خط مياه وبوستر لتغذية عزبة الشركة، بتكلفة 200 ألف جنيه، لخدمة 3 آلاف نسمة بعزبة الشركة، ومشروع إحلال وتجديد خط المياه بكفر ميت فارس، بتكلفة 1.1 مليون جنيه، لخدمة 7 آلاف نسمة بكفر ميت فارس، ومشروع إحلال وتجديد خط المياه بشارع داير الناحية ببنى عبيد، بتكلفة 655 ألف جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة بشارع داير الناحية بمركز ومدينة بنى عبيد، ومشروع إحلال وتجديد خط المياه بشارع فوزى ببنى عبيد، وشارع داير الناحية بميت سويد، بتكلفة 286 ألف جنيه، لخدمة 15 ألف نسمة بشارع فوزى بمدينة بنى عبيد، وشارع داير الناحية بميت سويد.



وفي مركز ومدينة شربين، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط المياه الرئيسى من السعدية إلى رأس الخليج، بتكلفة 12 مليون جنيه، لخدمة 60 ألف نسمة بمناطق (رأس الخليج – خط عزب وقرى ام الرزق – كفر الترعة الجديد – روسيا – اللوزى – الصبرية – خط ابوجلال السيد محمد)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه الشناوى / عزب البط / الدوار، بتكلفة 2 مليون جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة بمناطق (قرية الشناوى – عزب البط، والدوار، وجحوش)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه موسى غازى / شعير، وعزبة شعير، بتكلفة 600 ألف جنيه، لخدمة 10 آلاف نسمة بمناطق (موسى غازى – عزبة شعير)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه عزبة موافي، بتكلفة 140 ألف جنيه، لخدمة ألفى نسمة بعزبة موافي بالحاج شربينى.



وتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه فرعية بمركز ومدينة شربين، بتكلفة 300 ألف جنيه، لخدمة 8 آلاف نسمة بمناطق (شارع على عودة – قرية كفر الترعة القديم – قرية كفر ابوسيد أحمد)، ومشروع مد وتدعيم خطوط مياه فرعية بمركز ومدينة شربين، بتكلفة 120 ألف جنيه، لخدمة 8 آلاف نسمة بمناطق (قرية كفر الدبوسى – عزبة المهندس – عزبة شطا هيكل – كفر ابوسيد أحمد)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه السعدية حتى عداية حسنى عسل، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، لخدمة 7 آلاف نسمة بعزبة حسنى عسل، والعزب المجاورة، ومشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بمرفقى بساط كريم الدين، وشربين، بتكلفة 6 ملايين جنيه، لخدمة مليون نسمة بالمدن والقرى المخدومة من مرفقى بساط كريم الدين، وشربين، وفى مركزى ومدينة طلخا ونبروه، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه طرد محطات مياه نشا حتى قرية نشا بمركز نبروه، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة بقرية نشا وتوابعها.



وتم تنفيذ أيضا مشروع إحلال وتجديد خط العكرة ومأخذ محطة مياه نشا النقالى بمركز نبروه، بتكلفة 400 ألف جنيه، لخدمة 60 ألف نسمة بمناطق (نشا وتوابعها – طبنوها – كفر بهوت)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه من محطات مياه الطيبة إلى قرية الطيبة بمركز نبروه، بتكلفة 2.25 مليون جنيه، لخدمة 25 ألف نسمة بقريتى (الطيبة – طبنوها)، ومشروع تنفيذ خط مياه لتغذية قرية كفر الأبحر من محطات فضل الله، وكذا قرى أبستو وبانوب بمركز نبروه، بتكلفة 2 مليون جنيه، لخدمة 27 ألف نسمة بمناطق (كفر الأبحر – ابستو – بانوب)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه بشارع الجمورية بمدينة نبروه، بتكلفة 700 ألف جنيه، لخدمة 34 ألف نسمة بمدينة نبروه، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه شارع رشاد وتفريعاته بمدينة طلخا، بتكلفة 900 ألف جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة بشارع رشاد وتفريعاته، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه شارع أحمد الحلبى وتفريعاته بمدينة طلخا، بتكلفة 300 ألف جنيه، لخدمة 15 ألف نسمة بشارع أحمد الحلبى وتفريعاته، وفى مركز ومدينة منية النصر، تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه ميت حديد / الطاهرى، بتكلفة 1.25 مليون جنيه، لخدمة 150 ألف نسمة بمناطق (قرى الطاهرى – منشأة عاصم – ميزانية عاصم – ابوذكرى – الجنينة – الحميدية – كفر علام – كفر أنيش)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه منشأة الجمال من اتجاه رافع البجلات، بتكلفة 1.6 مليون جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة بقرية منشأة الجمال، وعزب (شاكر – حبيب – ابوالوفا – الشريف – حسوبة (1، و2) – السودة)، ومشروع إحلال وتجديد خط مياه برمبال الجديدة - عزب الرمالى، بتكلفة 1.1 مليون جنيه، لخدمة 8 آلاف نسمة بعزب (الرمالى – ابراهيم السيد – سويلم – الشط – الشريف – رضوان – الطويل).​