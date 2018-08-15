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الإسكندرية
المزارعون يحجمون عن «الأرز»
الأربعاء 15 أغسطس 2018 10:54 ص
مزارعون
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أحجم عدد من المزارعين بالإسكندرية عن زراعة المساحات المخصصة لمحصول الأرز هذا العام بالكامل، بعد أن تمت الموافقة على زيادة المساحات المقررة للمحصول فى نطاق أراضى المحافظة العام الجاري.
وقال الدكتور مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية حصلت على الموافقات اللازمة لزراعة مئات الأفدنة بمحصول الأرز خلال الموسم الجارى، إلا أن المزارعين لم يستغلوا كامل المساحات المخصصة لزراعته.
وأضاف لـ «المال« أنه خلال العام الماضى، بلغت مخالفات محصول الأرز بالإسكندرية نحو 2000 فدان، وهذا العام بعد استكمال الموافقات لم يتم زراعة كامل المساحات.
وأشار إلى أن إجمالى المساحات التى تمت زراعتها هذا العام من محصول الأرز بلغ نحو 1760 فدانا فقط، رغم الحصول على الموفقة بزراعة 2000 فدان.
وأوضح البخشوان أن المديرية حصلت كذلك على الموافقات اللازمة لزراعة ألف فدان على مصرف العموم بمحصول الأرز خلال الموسم الجاري، إلا أنه حتى الآن لم يتم الوصول بالمساحات المزروعة لتلك المساحة.
وكشف عن أنه تم تخصيص مساحة الألف فدان المقرر زراعتها لتقع فى منطقتى المعمورة وخورشيد على مياه الصرف الزراعى بمصرف العموم، لافتاً إلى أن إجمالى المساحات التى تمت زراعتها على المصرف تصل لنحو 955 فدانا.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الرى والموارد المائية وافقت خلال الموسم الجارى على تأهيل 2000 فدان لإعادة زراعة الأرز بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، على ترعة مريوط 1،2،3،4 ضمن المساحات المصرح بزراعتها لمحصول الأرز لعام 2018، وفقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 28، وتأتى تلك الموافقة بعد أن توقفت زراعة هذا المحصول عدة سنوات بالإسكندرية.
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