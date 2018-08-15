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طاقة
400 مليون جنيه استثمارات مصر الوسطى للكهرباء
الأربعاء 15 أغسطس 2018 09:58 ص
الشبكة القومية للكهرباء
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الشبكة القومية للكهرباء
عمر سالم:
تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ضخ استثمارات تصل إلى نحو 400 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2018 / 2019.
وكشف المهندس مدحت فودة، رئيس الشركة، فى تصريحات لـ«المـال«، أن الشركة رفعت من استثماراتها بنحو 265 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، والذى سجل 135 مليون جنيه، وذلك حتى يتم تنفيذ مشروعات بشكل أكبر خلال العام المالى الحالى.
وأضاف أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 100 مليون جنيه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الحالى والمقبل، وذلك لإحلال وتجديد المشروعات القائمة، بالإضافة إلى شراء عدد من محولات الكهرباء والأكشاك الكهربائية بما لا تقل عن 70 مليون جنيه.
وكانت مصادر بالشركة قد أكدت فى تصريحات سابقة لـ«المـال» أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروعات منذ الفترة من يونيو 2017 إلى شهر يوليو الحالى بنحو 750 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستراتيجية الخاصة بالشركة بتنفيذ خطة طموح عن طريق قروض تم الحصول عليها عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وكشفت المصادر عن أن الشركة انتهت من تحويل كابلات هوائية إلى أخرى أرضية بقيمة 170 مليون جنيه، والتى تكون أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية.
وأشارت إلى أن الشركة قامت بإحلال وتجديد 216 عامود جهد متوسط بدلًا من الأعمدة المتهالكة، وإحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 19 كم، وكذلك 4،8 كم كابلات.
وتنفيذ عدد من التوسعات فى شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال تتمثل فى 18 كشكًا بالمحول، و18 لوحة توزيع، و603 أعمدة، و57 كم موصلات، و105 كم كابلات، وإحلال وتجديد 376 كشكًا بالمحول.
وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، قامت الشركة بإحلال 300 عامود جهد متوسط بدلًا من الأعمدة المتهالكة، وإحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 45 كم، وكذلك 25 كم كابلات، و2 موزع.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تنفيذ عدد من التوسعات، تتمثل فى تركيب 35 لوحة توزيع جهد متوسط، 1620 عامودا، 83 كم موصلات، 343 كم كابلات و6 موزعات.
وكان من المقرر طبقًا لخطة الشركة تنفيذ الشركة نحو 400 محول كهرباء، خلال العام المنتهى، وتنشئ خطوطا هوائية بطول 120 كلم، بهدف تغطية الأماكن النائية، غير المرتبطة بالشبكة القومية، كما تقوم بزيادة القدرات الخاصة بالشبكات الخاصة بها، لـ3000 ميجا وات، خلال الصيف الحالى، مقابل 2300 ميجاوات حمل أقصى خلال الصيف الماضى.
وكشف مصدر مسئول فى الشئون التجارية للشركة فى تصريحات لـ«المـال« أن نسبة تحصيل فاتورة الكهرباء المستحقة عن شهر يوليو الماضى، بلغت نحو%90 حتى الآن، وهى نسبة جيدة رغم ارتفاع أسعار الكهرباء، والتى تعد أول فاتورة عقب زيادة الأسعار.
وأضاف أن قرار زيادة الأسعار لن يؤثر على تحصيل فاتورة الكهرباء، خاصة أن الزيادة لن تمس ما يقرب من 6 ملايين مستهلك للكهرباء؛ لأنهم ضمن الشريحة الأولى وهم محدودو الدخل، والتى تستهلك نحو 1 و50 كيلو وات، لافتًا إلى أنه لا توجد هناك اعتراضات على تسديد الفاتورة بعد تطبيق الزيادات الجديدة للكهرباء.
وتقوم شركة مصر الوسطى بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها لنحو 3 ملايين، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼر.
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