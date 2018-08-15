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اتصالات وتكنولوجيا
«IFC» تطلق برنامج «مصر تبدأ» لدعم رواد الأعمال
الأربعاء 15 أغسطس 2018 09:53 ص
جوجل تطلق التطبيق الخاص بنظام "أندرويد أوتو"
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جوجل تطلق التطبيق الخاص بنظام "أندرويد أوتو"
■ راجية عمرو: تنظيم دورتين سنويا.. و1500 فكرة تقدمت للمشاركة
سمية كمال:
أطلقت مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، الإثنين الماضى، برنامجا لدعم رواد الأعمال ومطورى التطبيقات فى مصر بتمويل من الحكومة البريطانية يحمل اسم «مصر تبدأ «EGYPT START».
وقالت راجية عمرو، مديرة البرنامج، إنه من المقرر تأهيل 30 فكرة ناشئة خلال 5 شهور بتمويل يقدر بحوالى 25 ألف دولار تحت مظلة «مسرعة الأعمال FLAT6LABS» التابعة لشركة «سوارى فنشرز» لرأسمال المخاطر.
وأوضحت لـ«المال» أن البرنامج يستهدف التركيز على أفكار الشركات الناشئة التى تستخدم التكنولوجيا فى حل مشكلة مجتمعية داخل قطاعات منها الصحة والتعليم والزراعة، وذكرت ان عدد أفكار المتقدمين للالتحاق بالبرنامج بلغ 1500 فكرة.
وأكدت أن «مصر تبدأ» يسعى إلى مساعدة الشركات الناشئة على تطوير مشروعاتها والتواصل مع المستثمرين وجمع التمويلات المطلوبة لتحويلها إلى منتجات ملموسة، وسيتم تنظيم دورتين على مدار العام.
وتأسست «سوارى فنتشرز» كشركة رأسمال مخاطر فى عام 2010، ويقع مقرّها فى القاهرة، وتختص بالاستثمار فى المشروعات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات، واستثمرت فى أكثر من 80 شركة ناشئة منذ تأسيسها.
وأطلقت الشركة برنامج FLAT6LBS فى 2011 بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، بغرض توفير بيئة صالحة لتحويل الفكرة إلى مشروع حقيقى ودعمه بمتخصصين من شركات عالمية وخبراء لتزويده بالدورات التدريبية اللازمة لمدة 6 شهور، وذلك مقابل استحواذ الشركة المحتضنة على نسبة بين 10 و%15 من المشروع وقام البرنامج فعليا بتأهيل وتسويق عدة شركات ناشئة على صناديق استثمار خلال السنوات الماضية منها «تاسكتى» و«نفهم» و«واضح» و«استديو إيه» و«أجرة» و«جواجازة» و«النوتة».
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