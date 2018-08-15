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تأميـــن
جولد للوساطة التأمينية تتقدم بطلب الترخيص للرقابة المالية
الأربعاء 15 أغسطس 2018 09:51 ص
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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مروة عبد النبى:
تقدمت شركة جولد بأوراقها لطلب ترخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية المباشرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة «جولد» للوساطة التأمينية 2 مليون جنيه مدفوع منها النصف، بما يتوافق مع قانون الإشراف والرقابة، رقم 10 لعام 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لعام 2008.
يتوزع هيكل ملكية «جولد» للوساطة التأمينية بواقع %94 لصالح سحر صلاح بكر، التى تتولى منصب العضو المنتدب للشركة، والنسبة الباقية موزعة على عدد من الأفراد، منها 5 فى الألف لصالح أسماء صلاح، و5 فى الألف لصالح غادة على، و%5 لصالح سمية محمود.
قال مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية؛ إن حصول شركة «جولد» للوساطة التأمينية على الموافقة المبدئية لمزاولة نشاطها خلال شهر سبتمبر المقبل، تكون الشركة رقم «84» فى قائمة شركات السمسرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين المرخص لها من الهيئة بعد شركتى «عنادل» Anadel For Insurance Brokerage و«ميلفيك إيجبت» Milvik Egypt Insurance Broker و«بلييف» Believe For Reinsurance Brokerage «BRB» والمتخصصة فى نشاط سمسرة إعادة التأمين.
ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين، بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنيا فى حالة الحوادث، للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع تأمينى لآخر ومن عملية لأخرى، بما يتوافق مع إستراتيجية كل شركة تأمين.
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