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بورصة وشركات
«أوراسكوم للتنمية» تطلق مرحلة جديدة من مشروع مكادى هايتس
الأربعاء 15 أغسطس 2018 09:45 ص
أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66
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أسماء السيد:
تعتزم شركة أوراسكوم للتنمية مصر طرح مرحلة ثانية من مشروع مكادى هايتس بالبحر اﻷحمر، خلال الشهرين المقبلين، باستثمارات تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه.
قالت سارة الجواهرجي، مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم»، إن الشركة تتبنى خطة توسعية تستهدف من خلالها إطلاق مجموعة من المشروعات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وأوضحت أن الشركة أطلقت المرحلة الأولى من «مكادى هايتس» خلال أبريل المنقضي، والذى يتضمن وحدات سكنية فندقية وفيلات، مشيرة إلى أن مبيعات المشروع خلال الربع الثانى من العام الجارى ارتفعت لتسجل 110.5 مليون جنيه، وهو ما دفع للتفكير فى إطلاق مرحلة جديدة منه.
وكشفت الجواهري، فى تصريحات خاصة لـ«المال«، أن الشركة تعتزم شراء أرض بالساحل الشمالى بنهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل، لافتة إلى أنه جار المفاضلة خلال الفترة الراهنة بين قطعتين، ودراسة الشراكة مع إحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
وعلى صعيد التسوية الخاصة بمشروع هرم سيتي، قالت الجواهرجى إن شركتها تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من العقود المتعلقة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير 1000 فدان فى غرب القاهرة والمتوقع الانتهاء منها خلال شهرين.
يُذكر أن مجلس الوزراء استعرض مؤخرًا التسوية التى تم التوصل إليها بين هيئة المجتمعات، وأوراسكوم للإسكان التعاونى وبعض شركائها، بشأن مشروع أرض «هرم سيتي« بمدينة 6 أكتوبر.
ونصت التسوية على التزامات تضمن استرداد حق الدولة، والحفاظ على الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع، وذلك فى إطار الجهود لحل مشكلات المستثمرين، كما تضمنت إنهاء الدعوى التحكيمية المقامة من بعض الشركاء الأجانب فى أوراسكوم.
وأوضحت الجواهرجى أن قطاع العقارات كان الداعم الأساسى فى نتائج اﻷعمال المحققة خلال النصف الأول من العام الجارى، والتى شهدت ارتفاع الإيرادات بنسبة %39.8، لتصل إلى 1.5 مليار جنيه فضلا عن زيادة صافى الربح النهائى إلى 184.6 مليون، مقابل 176 مليونا، خلال الفترة المماثلة من 2017.
وارتفعت مبيعات القطاع العقارى بالشركة لأكثر من الضعف لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بدعم من مبيعات الجونة ومكادى هايتس، إضافة إلى نمو إيرادات الفنادق لتسجل 628 مليونا مقابل 448.8 مليون خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
ويبلغ رأسمال «أوراسكوم للفنادق والتنمية« المصدر 1.108 مليار جنيه، موزعًا على 221.661 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وينقسم هيكل ملكيتها بنحو %84.79 لأوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى، والباقى أسهم حرة التداول فى البورصة.
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