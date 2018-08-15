الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لضحايا الإرهاب 21 أغسطس

وكالات:





أعلنت الأمم المتحدة أن العالم يحيي للمرة الأولي هذا العام اليوم العالمي لضحايا الإرهاب، حيث أعلنت الجمعية العامة في قرارها 72/165 الصادر 21 ديسمبر الماضي، اعتبار يوم 21 أغسطس يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.





وأكدت الجمعية العامة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون على المستوى الوطني والدولي ضروري لمنع ومكافحة الإرهاب.





ووفقا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، تشير الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب؛ والتي اعتمدتها الجمعية العامة بالإجماع في قرارها 60/288 الصادر 8 سبتمبر 2006، إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم من العوامل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بحكم القانون.





وفي الوقت الذي تصاعد فيه عدد البلدان التي طالها الإرهاب، فإن عدد الضحايا يتركز إلى حد كبير في عدد صغير من الدول الأعضاء، ففي عام 2017 فقط، تم تسجيل ما يناهز ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة عن الإرهاب في 5 بلدان فقط وهي «أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا».





وتابع البيان أنه «ما زال ضحايا الإرهاب يكافحون من أجل إسماع أصواتهم والحصول على الدعم لمعالجة احتياجاتهم ولتأمين احترام حقوقهم، فغالبًا ما يشعر الضحايا بأنه يتم نسيانهم وإهمالهم بمجرد أن تتلاشى التداعيات الفورية لأي هجوم إرهابي، ما قد يكون له عواقب وخيمة عليهم».





وأضاف البيان أن عدد قليل من الدول الأعضاء لديها الموارد أو القدرة على معالجة احتياجات الضحايا المتوسطة والطويلة المدى ليتمكنوا من التعافي بشكل كامل، وليتم تأهيلهم وإدماجهم مجددًا في المجتمع، ولا يمكن للضحايا أن يتعافوا من الصدمات التي تعرضوا لها إلا من خلال الدعم المتعدد الأبعاد وطويل الأجل، بما في ذلك الدعم البدني والنفسي والاجتماعي والمالي؛ من أجل الشفاء والعيش بكرامة.





وتقع المسؤولية الأساسية عن دعم ضحايا الإرهاب وكفالة احترام حقوقهم على عاتق الدول الأعضاء، وللأمم المتحدة دور مهم في دعم الدول الأعضاء لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال التضامن مع الضحايا وتقديم الدعم لهم، والمساعدة في بناء القدرات، وإنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها، وخاصة المنظمات اللي كانت ضحية للإرهاب، وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز وحماية واحترام حقوق الضحايا، كما تعمل الأمم المتحدة على توفير الموارد وتعبئة المجتمع الدولي وتحسين معالجة احتياجات ضحايا الإرهاب.





وأكدت آخر 3 قرارات لاستعراض الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب على أهمية دور الضحايا في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بحقوقهم الإنسانية واحترامها.





وفي هذا العام، يمثل الاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم خطوة كبيرة إلى الأمام في التضامن مع ضحايا الإرهاب، ومن خلال دعوة الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكيانات المجتمع المدني إلى إحياء هذا باليوم، سيتم التركيز على الضحايا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.



