ترامب يعتمد قانونًا يحظر شراء أو استخدام منتجات شركات صينية

وكالات:





حظرت واشنطن، الثلاثاء، المؤسسات الحكومية الأمريكية بشكل رسمي من شراء أو استخدام منتجات اتصالات سلكية ولاسلكية ومراقبة تم تصنيعها في شركات تقنية صينية أمثال "زد تي إي" و"هواوي".





وذكر موقع (ماشابل) الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وقع، أمس، على مشروع قانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني لكي يصبح قانونا، جنبا إلى جنب مع تخصيص 716 مليار دولار لتمويل الدفاع.





ويضع القانون قيودًا على استخدام الحكومة منتجات تم تصنيعها في عدد من شركات التقنية التي تتخذ من الصين مقرا لها.





ويغطي الحظر المفروض على تلك الشركات، لا سيما "زد تي إي" و"هواوي" المذكورتين بالاسم في مشروع القانون، عددا من المنتجات التقنية التي تتراوح بين الهواتف الذكية وأجهزة الربط بين الشبكات.





وفرضت وزارة التجارة الأمريكية حظرًا في أبريل الماضي على شركات أمريكية يتعلق بالبيع لشركة (زد تي إي) التي واجهت اتهاما بالكذب، فيما يتعلق بإجابتها على أسئلة بخصوص انتهاكها للعقوبات المفروضة على كل من كوريا الشمالية وإيران.



