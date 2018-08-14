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سيـــاســة
محكمة تركية تطلق سراح جنديين يونانيين متهمين بالتجسس
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 08:48 م
اليونان تأمل توقيع اتفاق مع الجهات الدائنة
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رويترز
ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة تركية قررت إطلاق سراح جنديين يونانيين على ذمة محاكمتهما بتهمة التجسس في قضية أثارت توترات بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقالت اليونان إن الجنديين عبرا إلى تركيا بالخطأ حينما كانا يقتفيا أثر ما يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين.
وأمرت محاكم تركية باحتجاز الجنديين في مارس للاشتباه في دخولهما البلاد بصورة غير قانونية، ومحاولتهما التجسس العسكري.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الثلاثاء إن قرار إطلاق سراح الجنديين "إجراء عادل" وسيساعد على تعزيز العلاقات بين الجارتين اللتين كثيرا ما تنشب بينهما خلافات.
وأشار بيان صادر من مكتب تسيبراس إلى ”إطلاق سراح الضابطين اليونانيين إجراء عادل سيسهم في دعم الصداقة وعلاقات حسن الجوار والاستقرار في المنطقة“.
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