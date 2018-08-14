كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

كارتيرون

على المصرى



قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة الحمراء، اختار 23 لاعبًا ضمن بعثة الأهلي للسفر غدًا إلى تونس, لمواجهة الترجي الرياضى، يوم الـ17 من أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



وتضم القائمة كلًا من؛ شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وساليف كوليبالي، وعلي معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد، ووليد سليمان، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، وميدو جابر، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن، بعدما قرر الجهاز الفنى في وقت سابق اليوم ضم أكرم توفيق وناصر ماهر، للقائمة، ليرافقا البعثة المتجهة، صباح غدٍ الأربعاء، إلى تونس.



وعقد كارتيرون، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بمقر النادى، حيث تحدث عن الأخطاء التي حدثت في مباراة النجمة اللبناني التي أقيمت، أمس، على ستاد برج العرب، في ذهاب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، إلى جانب التركيز على مواجهة الترجي.



