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بورصة وشركات
دومتى: استخدمنا 184.5 مليون جنيه من حصيلة اكتتاب 2015
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 07:39 م
دومتى
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دومتى
رجب عزالدين
قالت شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى، إنها استخدمت جزءً من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى شراء سيارات لتوزيع المنتجات وأعمال تطوير وبناء مصنع جديد.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن ما تم استخدامه من حصيلة الاكتتاب بلغ 184.5 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2018، بينما يتبقى 115.5 مليون جنيه بدون استخدام.
وبلغت حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المنفذ فى 25 مايو 2015، حوالى 230 مليون جنيه تقريبًا.
وقالت دومتى، إنها ستخدمت 61 مليون جنيه لشراء سيارات توزيع من شركة منصور للسيارات، كما استخدمت 60 مليون جنيه فى إنشاء المصنع الجديد على أرض شركة تطوير الممولكة بها بنسبة 99.8% .
واستخدمت الشركة 54 مليون جنيه فى شراء خطى المخبوزات والجنبة الرومى، إضافة إلى استخدام 7.2 مليون جنيه فى شراء معدات لمشروع البن المحلى ومبلغ آخر لتطوير برامج نظم المعلومات بقيمة 935 ألف جنيه تقريباً، وفقاً للبيان.
شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي
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