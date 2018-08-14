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سيـــاســة
الرئاسة: لقاء الرئيس والعاهل السعودي بنيوم تطرق لأوضاع المنطقة
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 07:34 م
السيسي والعاهل السعودي
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واس: السيسي يلتقي العاهل السعودي في نيوم
السيسي والعاهل السعودي
المال- خاص
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه الملك/ سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة نيوم بشمال المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة جلالته، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والسيد/ عباس كامل رئيس المخابرات العامة
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه تم خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك مجمل العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، وقد أقام الملك/ سلمان مأدبة غذاء علي شرف السيد الرئيس بمناسبة الزيارة.
وفي وقت سابق قالت
وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، إنه
جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
واس: السيسي يلتقي العاهل السعودي في نيوم
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