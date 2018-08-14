مبادرة الـSMEs تدعم تمويلات القطاع بـ85 مليار جنيه

سيد بدر









قالت مصدر مطلع بالبنك المركزي إن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسَّرة التي تم إطلاقها منذ نحو عامين ونصف العام أضافت لتمويلات القطاع نحو 85 مليار جنيه.





وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن "المركزي" ما زال يدرس مقترح السماح للبنوك بإصدار صناديق استثمار متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





جدير بالذكر أن صندوق النقد طالب البنك المركزي بوقف المبادرات التي أطلقها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري، وترك هذا الدور للخزانة العامة للدولة.





بينما قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، لـ"المال"، إن دعم "المركزي" سيظل مستمرًّا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون ذكر تفاصيل.





وأوضح المصدر أن إجمالي تمويلات البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج وداخل المبادرة يتخطى في الوقت الحالي 100 مليار جنيه.





وحدّد "المركزي" 200 مليار جنيه تمول من الاحتياطي الإلزامي للبنوك لإعادة إقراضها بفوائد ميسرة تتراوح بين 5 و12% للقطاعات المختلفة، بينما تسجل حجم الفائدة الحالية على الإقراض 17.75%.





وأوضح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المبادرة مستمرة حتى 2020، وعقب انتهاء المبالغ المخصصة من قبل البنك المركزي ستكون معدلات الفائدة تراجعت لمستوياتها الطبيعية بخلاف المستويات الحالية المرتفعة.



