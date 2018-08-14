أردوغان يدعو شعبه لمقاطعة الإلكترونيات الأمريكية

رجب طيب أردوغان

- بلومبرج: تأثير الخطوة على المصالح الاقتصادية الأمريكية طفيف



عبدالغفور أحمد محسن



دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الشعب التركى إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية، مدينًا ما سماه "الهجوم الاقتصادى الصريح" ضد بلاده، وقال فى تصريحات أذاعها التلفزيون من أنقرة، أمس الثلاثاء، إن هناك تكلفة سيتحملها مَن يخططون للعملية ضد تركيا، دون أن يحدد متى ستبدأ المقاطعة أو كيف سيتم تنفيذها.



وحث أردوغان شعبه الذى يبلغ تعداده 80 مليون نسمة، على مقاطعة هواتف شركة أبل "آى فون"، داعيًا إياهم إلى شراء هواتف شركة سامسونج الكورية بدلًا منها، أو الهواتف الذكية محلية الصنع التى تنتجها شركة فينوس فيستيل التركية.



وتأتى تلك الدعوات فى خضم نزاع سياسى واقتصادى بين تركيا والولايات المتحدة، إذ فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين قبل أن تضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية؛ للضغط على أنقرة من أجل الإفراج عن راهب أمريكى تحتجزه السلطات التركية بدعوى تقديمه الدعم للجهات التى حاولت تنفيذ الانقلاب الفاشل على أردوغان فى 2016.



وقللت بلومبرج فى تقرير لها، من تأثير المقاطعة التركية حال انتشارها بالفعل سيكون طفيفًا على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، "لكنها تشير إلى رفض أردوغان الاستسلام لاضطرابات السوق التى دفعت تكاليف الاقتراض إلى تسجيل مستويات عالية، وتهدد بانزلاق الدولة إلى أزمة مالية".



وتابعت أن دعوة المقطاعة التى أطلقها أردوغان، شبيهة بقرار الرئيس فلاديمير بوتين بحظر الواردات الغذائية من الدول التى فرضت عقوبات على روسيا فى عام 2014 بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم، لكن الفرق هو أنه على عكس روسيا، فإن الولايات المتحدة وتركيا هما عضوان فى الناتو.



من جهة أخرى، ارتفعت الليرة التركية، أمس، للمرة الأولى خلال الأسبوع الجارى بنسبة 5.1% إلى 6.55 دولار، بعد أن سيل الأتراك مدخرات دولارية للاستفادة من التراجع الهائل فى العملة المحلية، وفقا لبلومبرج.



ونقلت عن متداول فى العملات بإسطنبول، قوله إن الأفراد الأتراك والشركات التجارية الملحية باعت 50 إلى 60 مليون دولار من العملات الأجنبية صباح أمس.



كما استعادت السندات التركية زخمها أمس، إذ انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 132 نقطة أساس ليصل إلى 21.37٪، وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية من أعلى مستوياتها المسجلة فى 10 سنوات.



وتتزايد التكهنات بأن البنك المركزى التركى سيستجيب لمطالب المسؤولين التنفيذيين فى الشركات والبنوك برفع أسعار الفائدة؛ للحدِّ من خسائر العملة التى فقدت ربع قيمتها هذا الشهر.



وفى بيان مشترك، دعا اتحاد غرف الصناعة والتجارة بتركيا وجمعية الصناعة والتجارة التركية، صناع السياسات، إلى تبنى سلسلة من الإجراءات "حتى لا يؤدى الوضع الحالى إلى ضرر دائم بالاقتصاد الحقيقي"، ودعوا الحكومة إلى خفض الإنفاق وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، ووضع حد للنزاع مع الولايات المتحدة، ووضع مخطط واضح لخفض التضخم الذى ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 16٪ فى يوليو.



نداء مماثلة جاءت من بنوك البلاد، وبينها "تركى جارانتي" ثانى أكبر بنوك تركيا من حيث الأصول، الذى دعا رئيسه التنفيذى على إربيل، إلى "القيام بشيء ما بشأن أسعار الفائدة"، وتابع: "إلى جانب الانضباط المالي، فإن التشديد النقدى هو الحل.. هل هناك حاجة لذلك؟ نعم هناك".



ورغم أن البنك المركزى التركى رفع أسعار الفائدة على الإقراض بمقدار 500 نقطة أساس هذا العام إلى 17.75%، فإنه لم يغير أسعار الفائدة منذ أن بدأت الاضطرابات الأخيرة.



فى خطابه لم يُطمئن أردوغان تلك المؤسسات بشأن مخاوفها، لكنه أكد أن الأتراك بدأوا بالفعل فى الاستجابة لدعوته بتحويل العملات الأجنبية إلى ليرات "لأنهم إذا فعلوا غير ذلك فسيكون بمثابة استسلام"، على حد قوله.