بجنيه واحد.. عرض جديد من WE لعملائها الحجاج

عرض وي للحجاج

محمود جمال



أطلقت الشركة المصرية للاتصالات عرضا جديدا لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول we خلال فترة الحج يتيح للعميل إرسال واستقبال مكالمات صوتية من السعودية للقاهرة لكل الشبكات بجنيه واحد فقط .



وبحسب القوائم المالية للشركة المعلنة اليوم الثلاثاء ، فإن عدد عملاء we ارتفع من 2.9 مليون عميل خلال الربع الأول من 2018 إلى 3.3 مليون عميل بزيادة 400 ألف عميل .



وكانت الشركة أطلقت خدمات المحمول رسميا بالسوق المصرية فى 18 سبتمبر 2017 ، عبر شبكة اتصالات مصر افتراضيا بنظام التجوال المحلى لحين بناء شبكاتها الخاصة العاملة بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G



ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية بشراء دقائق المكالمات الصوتية ووحدات البيانات من المصرية بالجملة وإعادة بيعها للعميل بالتجزئة .

