بلومبرج: كريم تخطط لإطلاق خدمة الباصات

شركة كريم لطلب السيارت الأجرة

خالد بدر الدين



تعتزم شركة كريم لشبكات التطبيقات فى الشرق الأوسط، اختبار خدمات حجز الباصات تمهيدًا لتقديمها للمواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة، اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وفقًا لتوقعاتها فى جميع الدول الـ 14 التى تقدم فيها أنشطتها مع سيارات الركوب الخفيفة، منها مصر.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أنها لم تتمكن من الاتصال بالمتحدثة الرسمية لشركة كريم -التى تتخذ من إمارة دبى مقراً لها- للتعليق على هذه الخدمات الجديدة بعدما رفضت المصادر التى أبلغتها التصريح عن أسمائها، لأن هذا المشروع لم تعلنه الشركة علناً حتى الآن، ولم تحدد حجم استثماره ولكنهم أوضحوا أن هناك رأسمال كبير مخصص له.



وأدت المنافسة مع شركة أوبر تكنولوجيز إلى اتجاه شركة كريم للتوسع فى خدمات أخرى، منها توصيل الوجبات الغذائية والطرود، كما تتفاوض مع المساهمين لزيادة رأس المال 500 مليون دولار وعقدت مباحثات تمهيدية مع البنوك لاحتمال طرح أسهمها فى اكتتاب عام فى يناير المقبل.



فى سياق متصل، رفض مكتب الشركة فى مصر التعليق بالتأكيد أو النفى على الخبر.