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تأميـــن
«GIG» تقتحم نشاط متناهي الصغر بـ 4 منتجات جديدة
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 05:08 م
مكين لطفى 7
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مكين لطفى 7
المال-خاص:
اقتحمت شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG" نشاط التأمين متناهى الصغر، عبر 4 منتجات جيدة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال مكين لطفي، مدير عام تطوير المنتجات بالشركة، إن المنتج الأول هو الحوادث الشخصية ويغطى مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى بمبلغ 10 آلاف جنيه وقسط سنوى 60 جنيهًا، ويغطى العجز الجزئى المستديم بجزء من المبلغ وكذلك العلاج الطبى بعد الحادث بمبلغ 2000 جنيه.
ويغطى المنتج الثانى التأمين على المساكن بمبلغ 10 آلاف جنيه وقسط سنوى 15 جنيهًا، ويغطى مخاطر الحريق والأخطار الطبيعية والسطو واصطدام المركبات والشغب والاضطرابات المدنية.
وأضاف مكين أن المنتج الثالث لمخاطر الإصابة بالسرطان ويقدر مبلغ التأمين بـ 50 ألف جنيه وقسط سنوى 100 جنيه، ويغطى مصاريف التحاليل الطبية والأشعة والكشف الطبى لدى الأطباء والأدوية ووجود مرافق، فيما يغطى المنتج الرابع مصاريف الجنازة حتى مبلغ 10 آلاف جنيه وقسط سنوى 100 جنيه.
وكشف أنه سيتم تسويق تلك المنتجات من خلال الوسطاء وكذلك جهات التمويل لعملاء متناهى الصغر وكذلك قنوات التوزيع التى سمحت بها الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الوصول لتلك الشريحة فى أماكن تواجدهم، لافتًا إلى أن الوثائق تميزت بالبساطة السهولة وسرعة الإصدار وصرف التعويضات.
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