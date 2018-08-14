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نقل وملاحة
ميناء الإسكندرية يستقبل 340 سيارة
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 04:46 م
ميناء سيارات
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ميناء سيارات
معتز محمود
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والشاحنات اليوم الثلاثاء الموافق 13/8/2018 حيث وصلت والعبارة "نورتي ليدر" علي متنها 340 سيارة ماركات مختلفة قادمة من سنغافورة ، والسفينة "دان" المحملة ب 64
وأضاف الغندور أن الميناء أستقبل السفينة "ماريان" وعلي متنها 1943 رأس ماشية قادمة من اوروجواي ، ويجري تفريغ السفينة "سباروكشن" وعلي متنها 55 ألف طن فحم قادمة من أمريكا .
وأشار المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إلى أنه تم استقبال السفينتين "إدفو" ، و "وادي العريش" محملتين ب 126 ألف طن قمح قادمتين من روسيا ورومانيا ، كما يجري تفريغ السفينتين "باكين ليدي" ، و "نيفيجيتور جريش" المحملتين ب 34 ألف طن غاز قادمتين من سنغافورة وانجلترا ، والسفينة "فيزيترا" المحملة ب 65 ألف طن حديد قادمة من البرازيل ، ألف طن قادمة من اليونان .
وأضاف الغندور أن الميناء شهد تحسن في حركة السفن والشاحنات حيث وصل عدد السفن المتواجدة بالميناء 116 سفينة وتراكي علي الأرصفة 34 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 21 سفينة والداخلي 10سفن ، وتم دخول وخروج 11223 شاحنة عامة من والي الميناء ، وبلغ مخزون الغلال مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألف طن منهم 496 ألف قمح .
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