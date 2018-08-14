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بورصة وشركات
عبور لاند تتقدم للرقابة المالية بمستندات زيادة رأس المال
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 02:03 م
عبور لاند
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عبور لاند
رجب عز الدين:
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة عبور لاند للصناعات الغذائية أودعتها نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه والمستندات المرفقة به.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 8 أغسطس بالمواقفة على زيادة رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزع على 200 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه خصما من رصيد الأرباح المرحلة المدرجة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 114 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2018 مقابل صافي ربح بلغ 95.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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