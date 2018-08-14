EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
لحوم العيد.. كاريكاتير هانى طلبة
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 01:39 م
لحوم العيد.. كاريكاتير هانى طلبة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عروض اللحوم والدواجن في منافذ الزراعة قبيل عيد الأضحى
انخفاض طفيف بأسعار الدواجن.. واستقرار اللحوم
انخفاض أسعار الدواجن واستقرار اللحوم
خلال جولة لـ"المال".. 33 % زيادة في أسعار وجبات وسندوتشات اللحوم
زيادات جديدة في أسعار اللحوم بدءا من الأسبوع المقبل
فتح المجز الآلى بالبساتين لذبح أضاحي العيد.. بالمجان
افتتاح 20 منفذا لبيع اللحوم وراء توجه "جى إم سى" لزيادة رأس المال
لحوم العيد.. كاريكاتير هانى طلبة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا