أربعة أيام إجازة بالبورصة بمناسبة عيد الأضحى

البورصة المصرية 5

المال خاص:



قررت إدارة البورصة بدء إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 حتى يوم الخميس الموافق 23 أغسطس.



ومن المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018.