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بورصة وشركات
أربعة أيام إجازة بالبورصة بمناسبة عيد الأضحى
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 01:26 م
البورصة المصرية4
أخر الأخبار
البورصة المصرية 5
المال خاص:
قررت إدارة البورصة بدء إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 حتى يوم الخميس الموافق 23 أغسطس.
ومن المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018.
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