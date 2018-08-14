«جيلى» تستثمر 1.9 مليار دولار لتعزيز موديلات «لوتس» البريطانية

جيلى غبور



خالد بدر الدين



تخطط مجموعة «زيجيانج جيلى هولدينج» الصينية للسيارات استثمار 1.5 مليار جنيه إسترلينى (1.9 مليار دولار أمريكى) على الأقل لتعزيز إنتاج موديلات العلامة البريطانية المشهورة «لوتس» التى ظهرت فى أفلام الجاسوسية المعروفة باسم «العميل 007» أو «جيمس بوند» ومنافسة سيارات رياضية فاخرة مثل «بورش» و«فيرارى».



وذكرت وكالة بلومبرج أن مجموعة «زيجيانج جيلى» التى تملك أيضا شركة سيارات «فولفو» السويدية تعتزم إضافة خطوط إنتاج ومراكز تطوير وبحوث لشركة «لوتس» فى بريطانيا مع زيادة حصتها إلى %51 فى شركة «لوتس»، التى تملك الحصة الباقية فيها شريكتها «إيتيكا أوتوموتيف» الماليزية للسيارات.



ويقول الملياردير الصينى «لى شوفو» صاحب مجموعة «جيلى» التى تعد أكبر وأسرع شركة محلية نموا، إن هذا الاستثمار جزء من رؤيته الكبرى لتحويل «جيلى» إلى شركة قادرة على منافسة أكبر الشركات العالمية مثل «تويوتا» اليابانية و»فولكس فاجن» الألمانية، لاسيما بعد أن تفوقت الصين منذ عام 2009 على الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر سوق للسيارات فى العالم منذ ذلك الحين وحتى الآن.



وكان الملياردير «لى شوفو» قد ساعد مجموعة جيلى عام 2010 على الاستحواذ على شركة «فولفو» السويدية وأنفق أكثر من 11 مليار دولار لتحديث مصانعها لتطوير موديلات «فولفو» كما أصبح أكبر مستثمر فى شركة «ديملر مرسيدس» الألمانية عندما اشترى حصة بلغت %10 فيها بحوالى 9.2 مليار دولار.



وتتكون المرحلة الأولى من استثمار «جيلى» فى شركة «لوتس» التوسع فى مصنع هيثيل وتعيين 200 مهندس ثم إنشاء مصنع ثانٍ فى بريطانيا فى منطقة ويست ميدلاندز البريطانية وإضافة مركز تصميم وابتكار جديد ربما فى مدينة كوفينترى البريطانية.



وكانت مجموعة جيلى قد استحوذت على حصة فى شركة لوتس البريطانية من شركة بروتون هولدينج الماليزية كما اشترت حصة %49.9 فى شركة بروتون حيث يخطط لى شوفو لإنتاج سيارات لوتس الرياضية الفاخرة فى الصين لمنافسة موديلات عالمية مثل بورش الألمانية وفيرارى الإيطالية.



وسجلت شركة جيلى ارتفاعا فى إجمالى إيراداتها بحوالى %73 لتتجاوز 92.7 مليار يوان العام الماضى مع زيادة الأرباح بحوالى %108 لتتجاوز 10.6 مليار يوان مقارنة بعام 2016 ولتتفوق على توقعات جميع المحللين مع ارتفاع مبيعاتها إلى حوالى 1.247 مليون وحدة بزيادة %63 خلال نفس الفترة.



كما ارتفعت حصة جيلى فى السوق الصينية إلى أكثر من %5.06 العام الماضى، وتتوقع زيادة مبيعاتها إلى حوالى 1.58 مليون وحدة مع نهاية العام، بزيادة %27 على العام الماضى، على أن تتجاوز مليونى وحدة فى عام 2020.



ومن أشهر السيارات التى تبيعها جيلى موديلات SUV الرياضية متعددة الأغراض وكروس أوفر وسيدان ونيو إيمجراند وفيجين X3 علاوة على الموديلات الكهربائية التى تصل مبيعاتها إلى أكثر من 25 ألف وحدة سنويا لتحتل الصين المركز الأول على العالم فى مبيعات السيارات الكهربائية.