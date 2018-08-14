بدء تجميع سيارات زوتى محليًا العام المقبل

مصانع تجميع السيارات



أحمد عوض



تعتزم مجموعة ifg جروب، وكلاء سيارات زوتى وفكتورى، بدء تجميع طرازات زوتى «z300» و»T800» خلال العام المقبل.



أكد محمد فرج، رئيس مجلس إدارة «ifg جروب»، أن المجموعة تمكنت من شراء وتخصيص مساحة أرض بالسادس من أكتوبر لإنشاء مصنع تجميع سيارات زوتى على مساحة 30 ألف متر مربع، موضحا أنه يتم تزويد المصنع بالمعدات وخطوط الإنتاج المدعومة بنظام الروبوت.



أوضح فرج فى تصريح لـ»المال»، أن الشركة أعدت خطة لمشروع تجميع سيارات زوتى تتعدى 1000 سيارة كمرحلة أولى خلال 2019، مبينًا أن الطاقة الاستعابية لخطوط الإنتاج تصل إلى 4 آلاف و600 سيارة سنويًا.



أشار إلى أن المجموعة تسعى لتجميع سيارات زوتى، فى ظل زيادة الطلب والرغبة فى تخفيض التكلفة الاستيرادية، كاشفا عن تمكن المجموعة من بيع 1700 وحدة خلال 7 أشهر اﻷولى من العام الحالى.



توقع فرج، أن تشهد مبيعات زوتى ارتفاعا لتصل إلى 3500 وحدة نهاية العام، بالتزامن مع إطلاق الطرازات الجديدة، التى تطرح بالسوق ﻷول مرة خلال الفترات المقبلة، والتحرك الذى تشهده المبيعات خلال الفترة الحالية.



أضاف أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة مع الجانب الصينى، لإمكانية طرح العديد من سيارات زوتى بالسوق المحلية، وتشمل 4 طرازات هى «z100 وzr7 وz560وT500» قبل إنطلاق معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا» المقرر عقده خلال سبتمبر المقبل.



بين أن المجموعة تعتزم المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للسيارات، عبر طرح 7 طرازات جديدة كليًا تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv، والسيدان، و3 سيارات كهربائية.



تابع أن المجموعة تولى اهتمامها حاليا بالتوسع فى شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بمنطقتى السادس من أكتوبر وأبو رواش؛ بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء العلامة الصينية فى تلك المناطق، مضيفًا أن الانتهاء من تجهيز وافتتاح مركز الصيانة المتكامل بمنطقة جسر السويس، خلال الفترة الماضية.



أما عن مواصفات سيارات زوتى التى سيتم تجميعها محليًا، فتأتى z300 بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سى سى، ليولد قوة قدرها 123 حصاناً، بعزم أقصى للدوران 151 نيوتن متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكى رباعى السرعات.



زودت زوتى «T800» بمحرك سعة 2 لتر، ليولد قوة 231 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن متر، بناقل حركة أوتوماتيكى 8 السرعات.