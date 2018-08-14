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نقل وملاحة
شحن 5250 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 11:44 ص
ميناء غرب بورسعيد
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ميناء غرب بورسعيد
أماني العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أنه تم شحن 5250 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد.
وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة DIEGO التى ترفع علم إيطاليا، ويبلغ طولها 99 مترًا، والغاطس 5 أمتار؛ وذلك لشحن 5250 طن صودا كاوية، وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة إلى تركيا.
وأكدت أنه جارٍ تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.
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