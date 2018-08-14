التوترات التركية تمتد إلى المنطقة

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



«ترقب وحذر من الأوضاع الخارجية».. بهذه الكلمات وصف محللون ومتعاملون التحركات الهابطة التى تمر بها البورصة المصرية، على مدار جلستين متتاليتين متأثرة بعدد من المتغيرات العالمية والمحلية.



يرى محللون أن هذه التحركات جاءت نتيجة الأزمة التركية مع أمريكا، والانخفاض الكبير الذى منيت به الليرة التركية، والذى انعكس على تحركات الأسواق المالية، ومنها مصر، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى ليس بمعزل عن الأسواق الخارجية.



وشهدت الليرة التركية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار، خلال الأيام الأخيرة، مع مخاوف بشأن مستقبل الأسواق التركية بعد فرض عقوبات أمريكية على أنقرة، ما أدى إلى انخفاض العملة التركية بنحو %20 خلال أيام قليلة.



كما يرى المحللون أن هناك أسبابا أخرى جاءت بالتوازى مع المؤثرات الخارجية، يأتى فى مقدمتها تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، فضلا عن ترقب ما ستستفر عنه اجتماعات المركزى لبحث أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الحالى.



وفقدت البورصة نحو 400 نقطة على مدار جلستين، وسط علميات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المحلية والأجانب، خاصة خلال جلسة أمس الإثنين التى سيطر فيها اللون الأحمر على غالبية الأسهم، ولم يرتفع بها سوى 15 سهماً فقط.



وتراجعت أسواق غالبية العالم إذ هبطت أسهم البنوك فى أوروبا والخليج وآسيا وكذلك الأسواق العربية بقيادة السعودية ودبى وأبو ظبى والمؤشر العام لبورصة الكويت وبورصة قطر والبحرين.



وبلغت قيمة التداولات فى البورصة المصرية أمس على الأسهم فقط 703 ملايين جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، فصعد 15 سهما من إجمالى 133 متداولة، بينما هبط 133 وبقى 30 دون تغير.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 20.6 و6.6 و8.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى 17 و5.5 و8.4 مليون جنيه على التوالى.



وقال شوكت المراغى، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قطاع الوساطة بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن أسواق المال تشهد حالة من التراجعات والركود بشكل عام.



وأكدت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريمير» لتداول الأوراق المالية، أن استمرار الضغوط البيعية دفع المؤشر للانخفاض وكسر مستوى الدعم وحماية الأرباح للأجل القصير عند 15640 نقطة.



وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، إذ هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة %1.17 عند مستوى 15738 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة %0.34 عند 750 نقطة.







