320 مليون دولار إجمالى عائدات الحكومة من ذهب السكرى

ذهب السكرى

نسمة بيومى:



كشفت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سانتامين إيجيبت»، أن إجمالى ما حصلت عليه الحكومة المصرية تحت بنديْ حساب أرباح مشروع ذهب السكرى، والإتاوة، بلغ 320 مليون دولار، منذ بدء تشغيل المشروع فى 2010 حتى الآن.



وبحسب الاتفاقية الموقّعة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سانتامين عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، واستردّت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، بجانب سداد %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام أرباح بيع ذهب المنجم بينها وبين الحكومة المصرية.



قال المهندس يوسف الراجحى، المدير العام لـ«سانتامين إيجيبت»، لـ«المال»، إن العوائد التى دخلت خزينة الدولة تتوزع بواقع 200 مليون دولار، منذ بدء اقتسام الأرباح رسميًّا مع الحكومة خلال عام 2016 حتى الآن، فضلًا عن 120 مليونًا إتاوة.



وعلى صعيد الإنتاج أكد الراجحى أن معدلات إنتاج المشروع بلغت 9 أطنان “يتجاوز 310 آلاف أوقية” منذ مطلع العام الحالى حتى نهاية يوليو الماضى.



وتراوحت معدلات الإنتاج، خلال نفس الفترة من العام الماضى، بين 8.5 و10.5 طن من الذهب “-300 370 ألف أوقية”، بمتوسط شهرى -1.2 1.5 طن تقريبًا.



وأضاف الراجحى: هناك تراجع فى إنتاج الشركة منذ مطلع العام الحالى، مقارنة بالمعدلات المستهدفة، حيث كانت الشركة تخطط لإنتاج نحو 570 ألف أوقية ذهب على مدار 2018، لكن مع انخفاض جودة الطبقات الحاملة للخام بمنطقة العمليات الحالية من المنجم، تم تغيير المستهدف لما يتراوح بين 505 و515 ألف أوقية.



وتجاوز إنتاج منجم السكرى نحو 540 ألف أوقية خلال العام الماضى، ويبلغ عُمر المنجم 20 عامًا، وهو ضِعف متوسط أعمار المناجم بأفريقيا.



ويعتبر «السكرى» من أكبر 25 منجمًا فى العالم من حيث حجم الإنتاج، ويمتلك فرصًا عديدة للنمو عن طريق عمليات الاستكشاف المستمرة.



وتعد «سانتامين» الشركة الوحيدة المنتجة للذهب بمصر، وتعمل من خلال “الفرعونية لمناجم الذهب”، والتى تتولى استخراج الخام من منجم السكرى جنوبًا.