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بورصة وشركات
«ابن سينا للأدوية» تدرس استثمار 48 مليون جنيه قبل نهاية العام
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 10:46 ص
ابن سينا فارما
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مصطفى طلعت:
تدرس شركة ابن سينا فارما للأدوية استثمار 48 مليون جنيه خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، بهدف افتتاح عدد من الأفرع الجديدة، وتحديث القائمة، وتطوير أسطول سيارات النقل والبنية التكنولوجية.
وقال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 122 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، فى إطار خطتها الاستثمارية المستهدفة، البالغة 170 مليون جنيه.
وأكد فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة نجحت فى افتتاح أول مركز توزيع متخصص لمنتجات العناية الشخصية، لخدمة محافظات القاهرة الكبرى، كما تخطط لافتتاح مراكز جديدة فى المحافظات الأكثر نموا بالسكان، مثل الإسكندرية، ومدن القناة، مشيرًا إلى أن المبيعات من هذه المنتجات نمت %67.8، وساهمت بنسبة %3.4 من إجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من العام.
وأشار إلى أن توزيع منتجات العناية الشخصية كان فى الغالب عبر الفروع المكدسة بأصناف مختلفة من الأدوية، ما دفع للتفكير فى تدشين مراكز متخصصة فى توزيعها، وأوضح أن متوسط تكلفة الفرع الواحد يتراوح بين 20 إلى 25 مليون جنيه.
كما أوضح أنه يجرى التخطيط للوصول بالحصة السوقية إلى ما بين 20.5 و%21، من سوق توزيع الدواء فى مصر، بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنها ارتفعت من %19.2 إلى %19.9، خلال أول 6 أشهر من العام الجارى.
وفقا للقوائم المالية، سجلت ابن سينا فارما، إيرادات بقيمة 6 مليارات جنيه، خلال النصف الأول، مقابل 4 مليارات خلال الفترة المماثلة، بنسبة نمو %46، كما ارتفعت الأرباح إلى 75 مليون جنيه، مقابل 54 مليونًا.
وأرجع مدير علاقات المستثمرين، نمو الربحية والإيرادات إلى 3 عوامل رئيسية، أولها نمو زيادة العملاء بنسبة %16، لتصل إلى 41.7 ألف عميل، وارتفاع نشاط التوزيع إلى أكثر من 9500 منتج، ونمو سوق الدواء بشكل عام.
وتوقع أن تبدأ الشركة فى توزيع أكثر من 20 صنفاً من منتجات ركة نوفو نورديسك الدنماركية خلال الربع الرابع، بإيرادات مستهدفة قدرها 300 مليون جنيه خلال العام الأول، موضحا أن شركات أخرى تفاوض شركته بغرض توزيع منتجاتها بالسوق المحلية.
وقالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار فاروس، إن السهم يتداول عند مضاعفات أفضل من منافسيه، ويرجع بصورة رئيسية إلى أنه يوفر أفضل فرص الاستثمار على مستوى قطاع الصناعات الدوائية فى مصر.
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