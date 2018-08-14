«الكهرباء» تطرح 10 محطات محولات باستثمارات 9.2 مليار جنيه

■ تنتهى من إضافة 2675 كيلو متر كابلات «جهد فائق» ديسمبر المقبل

عمر سالم:





تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لطرح 10 محطات محولات بجهد 500 كيلو فولت، وسعة 14 آلف ميجا فولت أمبير، على الشركات العالمية والمحلية أغسطس الجارى.





وكشفت مصادر مسئولة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للوزارة، والتى ستتولى الطرح، أن التكلفة تصل لنحو 9.2 مليار جنيه، وسيتم تنفيذ المحطات بنظام المناقصات، على أن يتم تمويلها ذاتيا.



وقالت إنه سيتم تدبير التمويلات من القروض التى حصلت عليها وزارة الكهرباء بقيمة 18 مليار جنيه، العام الماضى.





ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قرضاً فى يوليو 2017 مع 5 بنوك مصرية، بقيادة البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، بصفتهما وكيلاً، وبمساهمة قطر الوطنى الأهلى QNP، والعربى الأفريقى الدولى AAIB، والتجارى الدولى CIB.





وأضافت المصادر أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطات نهاية 2019، ليرتفع إجمالى محطات المحولات على مستوى الجمهورية إلى 45 محطة، بجهد 500 كيلو فولت.

وعلى صعيد أحدث مشروعات الوزارة فيما يخص محطات المحولات، أوضحت المصادر أنها انتهت من إنشاء 6 محطات بختام يوليو الماضى، بتكلفة استثمارية بلغت 4.4 مليار جنيه بمناطق إيتاى البارود، وكفر الزيات، ووادى النطرون، وغرب مغاغة، وشرق بنها، بإجمالى 6500 ميجا فولت أمبير.





وكشفت أن وزارة الكهرباء ستنتهى من إضافة نحو 2675 كيلو متر، كابلات لشبكة الجهد الفائق بنهاية عام 2018، لافتة إلى أن الخطوط الجديدة بجهد 500 كيلو فولت، وهى تساوى إجمالى ما تم تنفيذه منذ الستينيات من القرن الماضى.





وبدأت وزارة الكهرباء تنفيذ خطة لإضافة 2675 كيلو متر كابلات لشبكة الجهد الفائق منذ عام 2014، بتمويلات ذاتية تتخطى 1.5 مليار جنيه.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة المصرية للنقل رفعت إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء إلى نحو 40 ألف ميجاوات، وكانت 28 ألف ميجاوات خلال 2014.

وتستهدف الوزارة إنشاء شبكة موازية لتلافى انقطاع التيار، والمساهمة فى مشروعات الربط.





وأوضحت المصادر أن الشبكة تمتلك فائضاً يتجاوز 12 ألف ميجاوات، بعد الانتهاء من تشغيل مشروعات شركة سيمنس الألمانية الثلاث، فى البرلس، والعاصمة الإدارية، وبنى سويف، بقدرة 14.4 آلف ميجاوات.