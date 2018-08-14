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بورصة وشركات
«القابضة المعدنية» تقترب من سداد مديونياتها للاستثمار القومى
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 09:04 ص
مدحت نافع - الصناعات الغذائية
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منى عبدالبارى وعصام عميرة:
أوشكت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على إغلاق مديونياتها لبنك الاستثمار القومى، البالغ قيمتها 800 مليون جنيه، بعد أن سددت ربع قيمتها نقدا، والباقى من خلال بيع قطعة أرض بالمحمودية.
قال مدحت نافع، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى تصريح لـ«المال»، إن المديونية كانت قيمتها بالكامل 5.8 مليار جنيه، وتمت تسويتها وخفضها إلى 800 مليون جنيه، يسدد جزء منها نقديا، وآخر من إيرادات بيع قطعة أرض بالمحمودية، مساحتها 353 ألف متر مربع.
أشار نافع إلى أن بنك الاستثمار تلقى 200 مليون جنيه من المديونية نقدا، وستسدد الشركة الجزء المتبقى بقيمة 600 مليون جنيه من خلال بيع قطعة الأرض المذكورة.
وأوضح أن الأرض كانت بالأساس مملوكة لشركة النحاس المصرية، وآلت ملكيتها إلى عنها القابضة للصناعات المعدنية، لافتا إلى أن بطء التصرف فى الأرض يرجع إلى ظروف خارجة.
قال نافع إن تسوية مديونية القابضة للصناعات المعدنية لبنك الاستثمار تأتى فى إطار اتفاق تم توقيعه عام 2005، لنقل مديونيات شركات قطاع الأعمال من بنك الإسكندرية إلى بنك الاستثمار القومى، التى كان نصيب القابضة المعدنية فيها 5.8 مليار جنيه، خفضت إلى 800 مليون جنيه، عقب إسقاط بعض الفوائد المتراكمة.
وقال سيد زكرى، وكيل أول بنك الاستثمار القومى، فى تصريح سابق فى مايو الماضى، إن البنك اشترى ديونا بقيمة 6.9 مليار جنيه، مستحقة على شركات الأعمال العام لبنك الإسكندرية وجار دراسة مبادلتها بأسهم وأراض.
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