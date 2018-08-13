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بورصة وشركات
تراجعات البورصة تهبط باسهم حقوق اكتتاب 3 شركات
الإثنين 13 أغسطس 2018 10:11 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد
هبط حق اكتتاب 3 شركات مدرجة بالبورصة المصرية بنسب ترواحت ما بين 15 إلي 41% بسبب تراجعات السوق إجمالا.
وأرجع محللون بالبورصة المصرية تراجعات حق الاكتتاب بتلك النسب لعاملين أولهم تراجع البورصة، والعامل اﻷخير يتعلق برغبة المساهمين بالاحتفاظ بالأسهم.
واحتل حق اكتتاب شركة "الزيوت المستخلصة" بـ41% ليصل سعر الإغلاق عند 0.16%، وحق اكتتاب جولدن كوست بـ 23% عند 0.47 جنيه، وأخيرًا اكتتاب كيما بـ15% عند 0.17%.
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد حق الاكتتاب لزيادة رأس المال منفصلا عن السهم الأصلي، لشركة "جلولدن كوست" ويتم إدراج الحق في الاكتتاب لأسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 10 مليون حق على قاعدة البيانات بجلسة يوم الأحد الماضي.
وعلى صعيد شركة "الزيوت المستخلصة" و"كيما" فقد تقرر فتح باب الاكتتاب عليهما اعتبارا من جلسة اليوم.
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