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بورصة وشركات
إيلون ماسك: مناقشات مع صندوق الثروة السعودي لإلغاء إدراج تسلا
الإثنين 13 أغسطس 2018 09:24 م
تسلا موتورز
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تسلا موتورز
رويترز
قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا يوم الاثنين إنه يجري مناقشات مع صندوق الثروة السيادي السعودي وداعمين محتملين آخرين لخطته الرامية لإلغاء إدراج شركة صناعة السيارات الكهربائية، لكنه أضاف أن التمويل غير جاهز بعد.
تأتي تصريحات ماسك، التي وردت في تدوينة على موقع تسلا الإلكتروني، بعد 6 أيام من الصدمة التي أحدثها ملياردير وادي السليكون في أوساط المستثمرين عندما قال في تغريدة إنه يدرس إلغاء إدراج تسلا عند 420 دولارا للسهم وإن التمويل ”متوافر“.
وهبط سهم تسلا 1.2% بعدما فتح على ارتفاع قوي.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تغريدة ماسك يوم الثلاثاء الماضي قيد التحقيق من جانب لجنة الأوراق المالية والبورصات وإن مستثمرين أقاموا دعاوى قضائية بحقه بسببها.
وعبرت الصحيفة عن شكوك إزاء قدرة ماسك على القيام بإلغاء الإدراج الذي سيكون الأضخم على الإطلاق حيث تقدر قيمته بما يصل إلى 72 مليار دولار.
وقال ماسك اليوم الاثنين إنه يتوقع أن ينتقل ثلثا المساهمين الحاليين في تسلا بحيازاتهم إلى الشركة الخاصة بعد إلغاء الإدراج لكنه قال إنه يجري محادثات مع كبار المساهمين بشأن مقترحه.
وأضاف أن معظم تمويل الصفقة سيأتي من رأس المال حيث لن يكون ”من الحكمة“ إثقال كاهل الشركة بديون إضافية. وقال إن مناقشة التفاصيل الكاملة للخطة بما في ذلك مصدر وطبيعة التمويل سيكون ”سابقا لأوانه“ الآن.
وتابع ”غادرت اجتماع 31 يوليو (مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي) دون شك في إمكانية إغلاق صفقة مع الصندوق السيادي السعودي، وأن الأمر لا يتطلب سوى البدء في العملية لهذا قلت إن التمويل متوافر في إعلان السابع من أغسطس".
وأضاف أنه منذ إعلانه على تويتر عن إمكانية إبرام صفقة، أبدى العضو المنتدب للصندوق السعودي دعمه للمضي قدما بناء على نتائج الفحص المالي والفني.
وقال: ”أواصل النقاشات مع الصندوق السعودي، وأجري أيضا نقاشات مع عدد من المستثمرين الآخرين، وهو ما كنت دائما أخطط له إذ أرغب أن يظل لتسلا قاعدة واسعة من المستثمرين“.
وصندوق الاستثمارات العامة السعودي معروف باستثماراته في قطاع التكنولوجيا، ومن بينها 45 مليار دولار أنفقها في صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك.
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